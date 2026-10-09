Їхня головна перевага в ефектності й адаптуванні до різних випадків, пише In Journal. Є безліч способів, які дозволять в осінню пору носити білі джинси цікаво та модно.
З чим носити білі джинси восени?
Сорочка та білі джинси
Якщо потрібен образ, який приверне увагу, варто погратися з кроєм і довжиною. Подовжена сорочка з цікавим орнаментом чи фактурою в поєднанні з розслабленими джинсами створить стильний та невимушений вигляд. Щоб образ виглядав дещо цікавішим, доповніть його яскравою сумкою, яка додасть аутфіту ефектної нотки.
Жакет кемел і білі джинси
Білі джинси в поєднанні з жакетом кольору кемел – це чудове поєднання на осінню пору. Теплий відтінок верблюжої вовни ідеально доповнює білий колір джинсів. Урізноманітнити образ можна завдяки кросівкам леопардового принту.
Лонгслів з футболкою і білі джинси
Останнім часом дівчата все активніше носять поєднання лонгсліву з футболкою. До такого верху добре пасуватимуть джинси з підкоченим низом та яскрава сумка.
До слова, джинси-кльош з 70-х років знову стали модними і є найактуальнішим фасоном цієї осені. Сучасні джинси-кльош мають витонченіший крій, що дозволяє легко вписувати їх у повсякденні образи, поєднуючи з різноманітним взуттям та одягом.