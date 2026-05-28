Ідеальні квіти для вчительки на останній дзвоник: стоятимуть у вазі тижнями

Вже зовсім скоро закінчиться навчальний рік, і чимало учнів та батьків приносять вчителям у школу букети. Та для того, аби ці квіти не зів'яли на наступний же день, їх потрібно підібрати правильно.

Для того, аби букет тижнями тішив своїм чудовим цвітінням, квіти до нього слід обирати ретельно. Деякі звичні види, виявляється, набагато більш довговічні, ніж може видатися, пише Martha Stewart.

Які квіти подарувати вчительці, щоб довго стояли?

Цинії

Цинії – це неймовірний варіант для простих, але елегантних літніх букетів. Вони бувають помаранчевого, рожевого, червоного, бузкового та білого кольору, і завдяки цій різноманітності форм, кольорів та розмірів навіть з одних лише циній можна створити по-справжньому приголомшливі композиції.

У вазі цинії спокійно стоять тиждень, а якщо вчасно міняти воду, то навіть трохи довше.

Жоржини

Ще один вид квітів, що може похвалитися неймовірною різноманітністю форм та кольорів. Вони є основними прикрасами саду наприкінці літа, але у квіткових магазинах часто вдається зустріти їх навіть навесні. Вони стоять у вазі аж 2 тижні, і тому є ідеальним вибором для букета на подарунок.



Жоржини стоять у вазі досить довго / Фото Pexels

Півонії

Завдяки пишним квітам та насиченому аромату багаторічні півонії стають особливо привабливими центральними квітами у багатьох композиціях. Зрізати їх потрібно вже тоді, коли бутони показують колір, але ще не розпустилися – тоді вони стоятимуть у вазі протягом цілого тижня.



Півонії довго зберігають свіжість у вазі / Фото Pexels

Клематис

Клематис відомий передусім як витка рослина, і тому його часто недооцінюють як зрізану квітку та частину букетів. Втім, він несподівано довговічний та стоїть у вазі 5 – 10 днів. До слова, чимало сортів мають неймовірний вигляд і після того, як цвітіння завершується.



Клематис добре виглядає у букеті / Фото Pexels

Лілії

Неймовірні ароматні лілії тримаються у вазі досить довго – вони обожнюють непряме сонце та вологу, і тому у букеті почуваються чудово. Така композиція буде тішити око до двох тижнів.

Лілії дуже люблять воду, тож для того, аби подовжити термін їхнього цвітіння, потрібно стежити за тим, аби у вазі завжди було достатньо води.