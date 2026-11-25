Бажання заощадити на підживленні та використати органічні відходи з кухні нерідко обертається загибеллю улюблених рослин. Популярні поради із соціальних мереж можуть серйозно зашкодити кореневій системі та зіпсувати якість ґрунту.

Чому натуральні підживлення можуть бути небезпечними?

Використання органічних залишків здається простим і безкоштовним способом удобрити ґрунт, проте такі методи часто дають зворотний ефект. Як повідомляє The Washington Post, розрекламовані в інтернеті домашні засоби можуть зіпсувати структуру ґрунту, викликати хвороби та привабити комах.

Замість користі неперероблені харчові залишки створюють середовище для патогенних бактерій. Замість закопування у горщики або на грядки їх набагато безпечніше відправляти на компостування.

Які популярні продукти з кухні не підходять для ґрунту?

Бананова шкірка. Її часто настоюють у воді або закопують у землю заради калію та фосфору. Проте реальна користь бананового настою не доведена, він не дає повноцінного живлення, а свіжа шкірка в ґрунті швидко приваблює шкідників. Кавова гуща. Залишки містять азот, але їхній шар швидко злежується та утворює щільну кірку. Вона перекриває доступ повітря і води до коріння та провокує розвиток цвілі. Яєчна шкаралупа. Кальцій у ній міститься у важкодоступній формі. Навіть подрібнена шкаралупа перегниває надзвичайно повільно й не здатна швидко допомогти рослині при дефіциті поживних речовин. Овочеві та фруктові очистки. Шкірки яблук чи картоплі під час гниття в горщиках починають виділяти неприємний запах, вкриваються грибком і стають розсадником настирливих мошок. Цукор. Поширена порада поливати квіти солодкою водою для буйного цвітіння насправді шкодить. Рослини виробляють цукри самі завдяки фотосинтезу, а додана солодкість викликає вибухове розмноження бактерій у прикореневій зоні.



Кавову гущу краще не використовувати для рослин / Фото Pexels

Які ще продукти не варто закопувати під рослини?

Не принесуть очікуваної користі й цитрусові шкірки, які розкладаються місяцями та можуть приваблювати небажаних шкідників. Закопувати під коріння зубчики часнику також марно: вони або почнуть гнити у вологому ґрунті, або просто пустять стрілки замість підживлення основної культури.