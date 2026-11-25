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Чому натуральні підживлення можуть бути небезпечними?

Використання органічних залишків здається простим і безкоштовним способом удобрити ґрунт, проте такі методи часто дають зворотний ефект. Як повідомляє The Washington Post, розрекламовані в інтернеті домашні засоби можуть зіпсувати структуру ґрунту, викликати хвороби та привабити комах.

Замість користі неперероблені харчові залишки створюють середовище для патогенних бактерій. Замість закопування у горщики або на грядки їх набагато безпечніше відправляти на компостування.

Які популярні продукти з кухні не підходять для ґрунту?

Бананова шкірка. Її часто настоюють у воді або закопують у землю заради калію та фосфору. Проте реальна користь бананового настою не доведена, він не дає повноцінного живлення, а свіжа шкірка в ґрунті швидко приваблює шкідників. Кавова гуща. Залишки містять азот, але їхній шар швидко злежується та утворює щільну кірку. Вона перекриває доступ повітря і води до коріння та провокує розвиток цвілі. Яєчна шкаралупа. Кальцій у ній міститься у важкодоступній формі. Навіть подрібнена шкаралупа перегниває надзвичайно повільно й не здатна швидко допомогти рослині при дефіциті поживних речовин. Овочеві та фруктові очистки. Шкірки яблук чи картоплі під час гниття в горщиках починають виділяти неприємний запах, вкриваються грибком і стають розсадником настирливих мошок. Цукор. Поширена порада поливати квіти солодкою водою для буйного цвітіння насправді шкодить. Рослини виробляють цукри самі завдяки фотосинтезу, а додана солодкість викликає вибухове розмноження бактерій у прикореневій зоні.

Кавову гущу краще не використовувати для рослин / Фото Pexels

Які ще продукти не варто закопувати під рослини?

Не принесуть очікуваної користі й цитрусові шкірки, які розкладаються місяцями та можуть приваблювати небажаних шкідників. Закопувати під коріння зубчики часнику також марно: вони або почнуть гнити у вологому ґрунті, або просто пустять стрілки замість підживлення основної культури.