Замість користі – проблеми: які 5 кухонних продуктів не варто використовувати як добрива

Як пише The Washington Post, деякі популярні домашні "добрива" не дають очікуваного ефекту, а за неправильного використання можуть навіть нашкодити.

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Які кухонні продукти не варто використовувати як добрива?

Часник

Часниковий настій не має визначеної концентрації поживних речовин, тому не замінить повноцінного підживлення. Часник містить біологічно активні сполуки, але можливі захисні властивості не роблять його добривом. Закопувати цілі зубчики біля коріння також недоцільно: вони можуть прорости або почати розкладатися.

Часниковий настій не замінить повноцінного підживлення / Фото Unsplash

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа містить кальцій, проте великі уламки розкладаються надто повільно, щоб швидко забезпечити ним рослину. Тому шкаралупа в посадковій лунці не врятує томати від вершинної гнилі. До того ж ця проблема нерідко пов'язана з нерівномірним поливом, через який кальцій погано надходить до плодів.

Великі уламки яєчної шкаралупи розкладаються надто повільно / Фото Unsplash

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Цитрусові шкірки

Цитрусові шкірки повільно розкладаються, тому не підходять для швидкого підживлення. Залишені на поверхні ґрунту, вони також можуть приваблювати небажаних тварин. Невелика кількість шкірок не обов'язково нашкодить рослинам, але доцільніше подрібнити їх і додати до компосту разом з іншою органікою.

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Цитрусові шкірки повільно розкладаються / Фото Unsplash

Кавова гуща

Кавова гуща після заварювання зазвичай має реакцію, близьку до нейтральної, тому не є надійним засобом для підкислення ґрунту під лохиною чи гортензіями. Якщо насипати її товстим шаром, вона може ущільнитися та погіршити проникнення води. Краще додавати гущу невеликими порціями до компосту, перемішуючи з іншими матеріалами.

Кавова гуща не є надійним засобом для підкислення ґрунту / Фото Unsplash

Бананова шкірка

Бананова шкірка містить калій, але не забезпечує миттєвого та збалансованого живлення. Закопана біля рослини, вона спочатку має розкластися, а потреба в додатковому калії залежить від складу ґрунту. Популярна "бананова вода" також не має передбачуваної концентрації поживних речовин, тому замінювати нею добрива не варто.

Бананова шкірка не забезпечує миттєвого та збалансованого живлення / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що рослинам потрібне підживлення?

Повільний ріст, бліде листя та слабке цвітіння можуть свідчити про нестачу поживних речовин. Однак схожі ознаки виникають через неправильний полив, брак світла або пошкодження коріння.

Тому перш ніж вносити добрива, варто перевірити умови вирощування, а для городніх культур – за можливості зробити аналіз ґрунту. Надлишок підживлення також може нашкодити рослинам.