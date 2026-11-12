Вместо пользы – проблемы: какие 5 кухонных продуктов не стоит использовать в качестве удобрений

Как пишет The Washington Post, некоторые популярные домашние "удобрения" не дают ожидаемого эффекта, а при неправильном использовании могут даже нанести вред.

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Какие кухонные продукты не стоит использовать в качестве удобрений?

Чеснок

Чесночный настой не имеет определенной концентрации питательных веществ, поэтому не заменит полноценную подкормку. Чеснок содержит биологически активные соединения, но его возможные защитные свойства не делают его удобрением. Закапывать целые зубчики у корней также нецелесообразно: они могут прорасти или начать разлагаться.

Чесночный настой не заменит полноценную подкормку / Фото Unsplash

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа содержит кальций, однако большие осколки разлагаются слишком медленно, чтобы быстро обеспечить им растение. Поэтому скорлупа в посадочной ямке не спасет томаты от верхушечной гнили. К тому же эта проблема нередко связана с неравномерным поливом, из-за которого кальций плохо поступает к плодам.

Большие куски яичной скорлупы разлагаются слишком медленно / Фото Unsplash

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Корочки цитрусовых

Цитрусовая кожура медленно разлагается, поэтому не подходит для быстрой подкормки. Оставленная на поверхности почвы, она также может привлекать нежелательных животных. Небольшое количество кожуры не обязательно нанесет вред растениям, но целесообразнее измельчить её и добавить в компост вместе с другой органикой.

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Цитрусовая кожура медленно разлагается / Фото Unsplash

Кофейная гуща

Кофейная гуща после заваривания обычно имеет реакцию, близкую к нейтральной, поэтому не является надежным средством для подкисления почвы под голубикой или гортензиями. Если насыпать ее толстым слоем, она может уплотниться и ухудшить проникновение воды. Лучше добавлять кофейную гущу небольшими порциями в компост, перемешивая с другими материалами.

Кофейная гуща не является надежным средством для подкисления почвы / Фото Unsplash

Банановая кожура

Банановая кожура содержит калий, но не обеспечивает мгновенного и сбалансированного питания. Закопанная возле растения, она сначала должна разложиться, а потребность в дополнительном калии зависит от состава почвы. Популярная "банановая вода" также не имеет предсказуемой концентрации питательных веществ, поэтому заменять ею удобрения не стоит.

Банановая кожура не обеспечивает мгновенного и сбалансированного питания / Фото Unsplash

Как понять, что растениям нужна подкормка?

Медленный рост, бледные листья и слабое цветение могут свидетельствовать о недостатке питательных веществ. Однако подобные признаки возникают из-за неправильного полива, недостатка света или повреждения корней.

Поэтому прежде чем вносить удобрения, стоит проверить условия выращивания, а для огородных культур – по возможности провести анализ почвы. Избыток подкормки также может нанести вред растениям.