Вместо пользы – проблемы: какие 5 кухонных продуктов не стоит использовать в качестве удобрений

Какие 5 кухонных продуктов не следует использовать в качестве удобрений / Unsplash
Кухонные отходы часто сохраняют для подкормки цветов и овощей: это кажется простым способом сэкономить и с пользой использовать отходы. Однако не все, что содержит питательные вещества, стоит сразу закапывать под растениями.
Как пишет The Washington Post, некоторые популярные домашние "удобрения" не дают ожидаемого эффекта, а при неправильном использовании могут даже нанести вред.
Какие кухонные продукты не стоит использовать в качестве удобрений?
- Чеснок
Чесночный настой не имеет определенной концентрации питательных веществ, поэтому не заменит полноценную подкормку. Чеснок содержит биологически активные соединения, но его возможные защитные свойства не делают его удобрением. Закапывать целые зубчики у корней также нецелесообразно: они могут прорасти или начать разлагаться.
- Яичная скорлупа
Яичная скорлупа содержит кальций, однако большие осколки разлагаются слишком медленно, чтобы быстро обеспечить им растение. Поэтому скорлупа в посадочной ямке не спасет томаты от верхушечной гнили. К тому же эта проблема нередко связана с неравномерным поливом, из-за которого кальций плохо поступает к плодам.
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- Корочки цитрусовых
Цитрусовая кожура медленно разлагается, поэтому не подходит для быстрой подкормки. Оставленная на поверхности почвы, она также может привлекать нежелательных животных. Небольшое количество кожуры не обязательно нанесет вред растениям, но целесообразнее измельчить её и добавить в компост вместе с другой органикой.
- Кофейная гуща
Кофейная гуща после заваривания обычно имеет реакцию, близкую к нейтральной, поэтому не является надежным средством для подкисления почвы под голубикой или гортензиями. Если насыпать ее толстым слоем, она может уплотниться и ухудшить проникновение воды. Лучше добавлять кофейную гущу небольшими порциями в компост, перемешивая с другими материалами.
- Банановая кожура
Банановая кожура содержит калий, но не обеспечивает мгновенного и сбалансированного питания. Закопанная возле растения, она сначала должна разложиться, а потребность в дополнительном калии зависит от состава почвы. Популярная "банановая вода" также не имеет предсказуемой концентрации питательных веществ, поэтому заменять ею удобрения не стоит.
Как понять, что растениям нужна подкормка?
Медленный рост, бледные листья и слабое цветение могут свидетельствовать о недостатке питательных веществ. Однако подобные признаки возникают из-за неправильного полива, недостатка света или повреждения корней.
Поэтому прежде чем вносить удобрения, стоит проверить условия выращивания, а для огородных культур – по возможности провести анализ почвы. Избыток подкормки также может нанести вред растениям.
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