Жирний фільтр витяжки стане чистим за 15 хвилин: простий та дієвий метод

Миття кухонної витяжки – не зовсім легке завдання, особливо якщо вона покрилася шаром застарілого жиру. Втім, прибрати його все одно можливо, навіть без використання хімічних засобів.

Регулярне очищення витяжки досить важливе, бо забруднення може погіршувати вентиляцію повітря, пише The Spruce. Є кілька простих кроків миття витяжки, які легко повторити.

Як відмити витяжку від жиру?

Спочатку зніміть фільтр. Він розташований знизу витяжки – прямо над плитою. У більшості моделей він знімається натисканням на засувку чи просто потягуванням вниз.

Далі приготуйте розчин для чищення. У раковину чи велику ємність потрібно налити гарячу воду з додаванням кількох ложок засобу для миття посуду. Сюди є треба додати пів склянки соди, а тоді добре перемішати.

Фільтр потрібно замочити у підготовлений розчин, залишивши на 15 хвилин. Дістати його потрібно саме через цей час, поки ще тепла вода, інакше жир може знову осісти.

Після такого замочування накопичення стане м’яким, тому його буде набагато легше видалити щіткою. Потім треба ще раз ретельно промити фільтр гарячою водою й дати йому висохнути.

Також варто додатково очистити поверхні витяжки. Необхідно нанести знежирювач чи розчин оцту з водою й залишити на 15 хвилин, а тоді витерти все паперовим рушником. Щоб прибрати залишки, наприкінці можна ще пройтися вологою ганчіркою.



Простий спосіб очищення витяжки / Фото Pinterest

Як ще можна відчистити жир з фільтру витяжки?

Фільтр потрібно очищувати раз на місяць, пише Interia Kobieta. Крім жиру, на ньому накопичується також бруд та дрібні комахи. Для тих, хто любить використовувати прості засоби, радимо звернути увагу на миття содою та оцтом.

Як помити фільтр содою?

Звичайна харчова сода здатна розчинити бруд та жирові відкладення. Потрібно лише вийняти фільтр і занурити його у гарячу воду. На 2 літри води треба три четвертих соди.

У цьому розчині фільтр повинен відмочуватися приблизно 10 хвилин. Далі слід лише промити його під водою і ретельно висушити.

Як почистити фільтр оцтом?

Цей метод передбачає змішування в однаковому співвідношенні води та оцту. Рідину рекомендовано перелити у пляшку з розпилювачем та обприскати нею фільтр витяжки.

Далі усе потрібно протерти вологою ганчіркою і висушити паперовим рушником. Оцет також ефективно видаляє бруд та жир, а також має дезінфікуючий ефект.

Що ніколи не можна виливати у раковину?

Щоб не засмітити і не забити труби у раковині на кухні, треба пам'ятати про рідини, які не можна виливати всередину. Йдеться про мастило і олію, жир яких швидко застигає у трубах та осідає на стінках. З часом на стінках накопичуються залишки їжі та сміття, які й призводять до забиття труби.

Також не можна виливати разом з кавою гущу, яка не розчиняється у воді й накопичується у трубі. У поєднанні з жиром утворюється дуже щільна маса, що перешкоджає протоку води. Так само осідає на стінах борошно у поєднанні з водою, утворюючи липку суміш, що схожа на клей.