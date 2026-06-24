Скло духовки більше не буде в плямах: ось як його відмити, щоб не подряпати

Бризки чи пригорілі патьоки є доволі помітними на склі духовки. Та якщо крихти всередині духовки заховані, то плями на скляних дверцятах одразу кидаються в очі.

Духовку після приготування страв радять одразу чистити й знежирювати, однак часом базового протирання скла недостатньо, пише Martha Stewart.

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У певних випадках абразивні чи агресивні засоби можуть завдати шкоди, тому краще скористатися безпечним методом, який легко виведе плями, а дверцята духовки залишаться ідеально чистими.



Вивести плями зі скла дуже просто / Фото Pexels

Чим вивести плями зі скла духовки?

Експертка з прибирання Алісія Соколовскі радить виводити стійкі плями зі скла духовки за допомогою харчової соди. Її абразивні частинки допомагають розщепити обвуглені залишки, при цьому не залишаючи подряпин на склі духовки.

Потрібно 2 столові ложки соди змішати з невеликою кількістю теплої води. Тоді содову пасту слід нанести на внутрішню сторону скла духовки й залишити на 10 – 15 хвилин. Після зазначеного часу за допомогою мікрофібрової серветки слід витерти пасту. Металеві інструменти ніколи не варто використовувати, бо вони легко подряпають скло. Далі все ретельно треба вимити водою й витерти насухо серветкою з мікрофібри.

Якщо ж плями стійкі та темні, то до цієї суміші додатково ще можна додати оцет.

Оцет реагує з харчовою содою, допомагаючи розм’якшити та підняти стійкі забруднення, що полегшує їх швидке видалення,

– зазначила експертка.

Для цього соду слід розвести з водою до утворення пасти й нанести на плями. Тоді трішки збризнути розчин оцтом так, щоб суміш почала шипіти. Через 15 хвилин усе треба протерти вологою ганчіркою чи губкою.

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Щоб видалити розпушений наліт потрібно використовувати пластиковий скребок, обережно протираючи все вологою ганчіркою чи губкою. Наприкінці все треба ретельно змити водою й витерти насухо.

Крім того, видалити плями можна завдяки пароочисника. Треба лише спрямувати девайс на скло, щоб тепло й волога розм’якшили пригорілі залишки їжі та жир.