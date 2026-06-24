Духовку после приготовления блюд рекомендуют сразу чистить и обезжиривать, однако порой простого протирания стекла бывает недостаточно, пишет Марта Стюарт.

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В некоторых случаях абразивные или агрессивные средства могут нанести вред, поэтому лучше воспользоваться безопасным методом, который легко удалит пятна, а дверца духовки останется идеально чистой.



Удалить пятна со стекла очень просто / Фото Pexels

Чем удалить пятна со стекла духовки?

Эксперт по уборке Алисия Соколовски советует удалять стойкие пятна со стекла духовки с помощью пищевой соды. Её абразивные частицы помогают расщеплять обуглившиеся остатки, при этом не оставляя царапин на стекле духовки.

Нужно смешать 2 столовые ложки соды с небольшим количеством тёплой воды. Затем содовую пасту следует нанести на внутреннюю сторону стекла духовки и оставить на 10–15 минут. По истечении указанного времени с помощью салфетки из микрофибры следует вытереть пасту. Металлические инструменты никогда не стоит использовать, так как они легко поцарапают стекло. Далее всё тщательно нужно промыть водой и вытереть насухо салфеткой из микрофибры.

Если же пятна стойкие и темные, то в эту смесь дополнительно можно добавить уксус.

Уксус вступает в реакцию с пищевой содой, помогая размягчить и поднять стойкие загрязнения, что облегчает их быстрое удаление,

– отметила эксперт.

Для этого соду следует развести водой до образования пасты и нанести на пятна. Затем слегка сбрызнуть раствор уксусом так, чтобы смесь начала шипеть. Через 15 минут всё нужно протереть влажной тряпкой или губкой.

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Чтобы удалить размягченный налет, нужно использовать пластиковый скребок, осторожно протирая все влажной тряпкой или губкой. В конце всё нужно тщательно смыть водой и вытереть насухо.

Кроме того, удалить пятна можно с помощью пароочистителя. Нужно лишь направить устройство на стекло, чтобы тепло и влага размягчили пригоревшие остатки еды и жир.