Полосы и разводы на окнах появляются не просто так — причиной их появления являются несколько ошибок, которые, как оказывается, можно исправить довольно просто, пишет Southern Living.

Интересно Об этом знают единицы: как часто нужно менять удлинители

Почему на окнах появляются разводы?

Неправильное чистящее средство

Да, то, чем вы моете окна, имеет очень большое значение и влияет на конечный результат. Многие растворы слишком мыльные и содержат агрессивные ингредиенты, которые оставляют пленку или полосы на стекле. После этого пыль притягивается невероятно быстро – и не проходит и нескольких дней, как окна снова кажутся грязными.

Если часто заказывать недорогие товары, доставка может существенно увеличить общую стоимость покупки. На Prom это решается подпиской Smart – за 50 гривен в месяц она делает доставку бесплатной для неограниченного количества заказов.

Если же вы используете покупное средство, обратите внимание на состав. Если найдете в нем аммиак – вот и причина грязи. Зато идеальное средство можно приготовить дома самостоятельно, и для этого даже не нужно ничего покупать: достаточно смешать уксус, воду и несколько капель средства для мытья посуды.

Неправильные тряпки

Если вы для чистки окон используете бумажные полотенца или, следуя бабушкиным советам, туалетную бумагу или газеты – это далеко не лучший выбор. Так же не подходят хлопковые тряпки или ткани.

Лучше всего выбирать микрофибру – она впитывает в четыре раза больше влаги, чем хлопок, а шариковая текстура хорошо захватывает и удерживает грязь.

Неправильный метод чистки

Далеко не все знают, как именно нужно мыть окна, чтобы избежать разводов. Одна из основных ошибок – использование слишком большого количества чистящего средства.

Если вы моете окна в яркий солнечный день, и средство высыхает на окнах до того, как вы его вытрете, это также оставит разводы. К такому же неприятному результату приведет и использование грязных тряпок или протирание окон большими кругами.