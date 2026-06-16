Смуги й розводи на вікнах з'являються не просто так – причиною їм є кілька помилок, які, виявляється, можна виправити досить просто, пише Southern Living.

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Чому на вікнах з'являються розводи?

Неправильний засіб для чищення

Так, те, чим ви миєте вікна, має дуже велике значення і впливає на кінцевий результат. Чимало розчинів є надто мильними та містять агресивні інгредієнти, що залишають плівку чи смуги на склі. Після цього пил притягується неймовірно швидко – і не проходить й кількох днів, як вікна знову видаються брудними.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Якщо ж ви використовуєте покупний засіб, зверніть увагу на склад. Якщо знайдете у ньому аміак – ось і причина бруду. Натомість ідеальний засіб можна приготувати вдома самостійно, і для цього навіть не потрібно нічого купувати: достатньо змішати оцет, воду та кілька крапель засобу для миття посуду.

Неправильні ганчірки

Якщо ви для чищення вікон користуєтеся паперовими рушниками, або ж, за бабусиними порадами, туалетним папером чи газетами – це далеко не найкращий вибір. Так само не підходять бавовняні ганчірки чи тканини.

Найкраще обирати мікрофібру – вона поглинає в чотири рази більше вологи за бавовну, а кульковата текстура добре захоплює й утримує бруд.

Неправильний метод чищення

Далеко не всі знають, як саме потрібно мити вікна, щоб уникнути розводів. Одна з основних помилок – використання надто великої кількості засобу для чищення.

Якщо ви миєте вікна у яскравий сонячний день, і засіб висихає на вікнах до того, як ви його витрете, це також залишить розводи. До такого ж неприємного результату призведе й використання брудних ганчірок чи протирання вікон великими колами.