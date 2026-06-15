Виявляється, що подовжувачі, які забезпечують живлення телевізорів, ноутбуків, пилососів та інших пристроїв, мають обмежений термін служби й потребують заміни, пише Martha Stewart.

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Як часто замінювати подовжувачі живлення?

Фахівці радять оновлювати подовжувачі приблизно раз на 3 – 5 років, навіть якщо вони справні й працюють без перебоїв. Та залежно від експлуатації цей термін може суттєво скорочуватися.

Експерт з електрики Едвард Акост зазначив, що якщо подовжувач кожного дня використовується для потужних приладів чи працює в гаражі або інших складних умовах, то його треба змінювати через 1 – 2 роки.

Річ у тому, що висока температура, постійні перепади світла й інтенсивне навантаження прискорюють зношення внутрішніх компонентів. Особливо це стосується бюджетних моделей, які можуть виглядати справними, але насправді вже втратили значну частину захисних властивостей.



Подовжувачі потрібно змінювати / Фото Pexels

Які є ознаки того, що подовжувач потрібно замінити?

Нагрівається або має запах горілого

Під час нормальної роботи корпус подовжувача не повинен бути теплим. Якщо ж він нагрівається або з’являється запах горілого, то це вже свідчить про несправність чи надмірне перевантаження.

Розетки стали нещільними

Якщо штекери легко вислизають або хитаються в розетках, то контакт лише погіршується. Це може призвести до додаткового нагрівання й стати причиною пошкодження пластику.

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Не працює індикатор захисту від перенапруги

Чимало моделей із захистом від стрибків напруги оснащені спеціальним індикатором. Якщо він сигналізує про несправність, то захисні фунції можуть вже не працювати належним чином.

Видимі пошкодження

Тріщини на корпусі, пожовтіння пластику, потертості, заломи шнура чи інші ознаки зношення свідчать про те, що подовжувач краще замінити.

Старі чи пошкоджені подовжувачі можуть стати причиною ураження електричним струмом, виходу з ладу техніки й навіть пожеж. Особливу небезпеку становлять приховані внутрішні пошкодження, які неможливо побачити зовні.

Через зношені контакти всередині пристрою може накопичуватися тепло, яке з часом здатне призвести до займання, тому подовжувачі необхідно змінювати раз на кілька років.