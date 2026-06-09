Виявляється, що позбутися від неприємного запаху в холодильнику можна завдяки свіжій чи використаній кавовій гущі, пише The Sun.

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Як кавова гуща виводить неприємний запах?

Кавова гуща може вбирати й видаляти неприємні аромати не лише з компактного холодильника, але й великого простору. У гущі міститься азот, який усуває сірчистий газ з повітря при з’єднанні з вуглецем.

У холодильник можна навіть ставити використану гущу після приготування кави. Важливо лише дати їй остигнути й висохнути.

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Волога кавова гуща здатна запліснявіти, тому краще висипати вологу гущу в плоску ємність, дати їй висохнути, а вже після цього пересипати в баночку й поставити у холодильник.

Та якщо холодильник вже давно не мився, то спочатку його треба ретельно очистити. Для цього слід добре помити контейнери для овочів та лотки для льоду гарячою водою з миючим засобом.

Після цього все треба лише ополоснути дезінфікуючим розчином, який легко зробити. У 4 літрах води потрібно лише додати 1 столову ложку хлорного відбілювача без запаху.



Кавова гуща допоможе усунути неприємний запах / Фото Pexels

Який ще лайфхак допоможе усунути неприємний запах?

Блогерка Наталія Азарчик рекомендує використовувати суміш води та столового оцту для нейтралізації неприємних запахів у холодильнику. Треба змішати воду й оцет в невеликій ємності у рівних пропорціях й залишити в холодильнику на 2 – 3 години.

Додатковими натуральними поглиначами запахів є активоване вугілля та лимон. Вугілля потрібно розтовкти до порошкоподібного стану, а лимон лише розрізати навпіл й покласти на одну з полиць.