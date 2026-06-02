Однак повернути меблям знову охайний вигляд можна без надмірних зусиль, пише Real Simple. Фахівці з прибирання розповіли про кілька засобів, які найкраще справляються з жирними плямами й нальотом.

Чим очистити плями на шафках кухні?

Засіб для миття посуду

Експерти кажуть, що засіб для миття посуду є ефективним у боротьбі з жирними плямами. Він добре розчиняє жирові відкладення і не пошкоджує поверхню шафок.

Перевагою цього засобу є доступність, оскільки він знайдеться на кожній кухні, тому його можна використовувати під час швидкого прибирання.

Якщо забруднення сильне, то потрібно нанести засіб точково на губку й протерти пляму. В іншому випадку достатньо буде лише розвести засіб у теплій воді й мильною водою протерти шафи.



Очистити шафи можна звичайним засобом для миття посуду / Фото Magnific

Оцет

Столовий оцет також допомагає вивести жирний наліт на кухонних меблях. Потрібно лише змішати його з водою в однакових пропорціях й протерти забруднені ділянки м’якою ганчіркою.

Харчова сода

Якщо жирні плями доволі стійкі або ж потрібно почистити світлі шафки від забруднень, тоді варто скористатися харчовою содою. Експертка Алісія Соколовскі радить змішати соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Цей розчин потрібно нанести на проблемні місця, залишити на кілька хвилин, а тоді потерти та змити теплою водою.

Та незалежно від обраного засобу, експерти радять використовувати для очищення серветки з мікрофібри. Вони ефективно збирають бруд і зовсім не дряпають поверхню. У певних випадках для підтримки чистоти достатньо простої мікрофібрової серветки, змоченої в теплій воді.

Фахівці лише радять уникати відбілювачів та сильнодіючих хімічних засобів, а також абразивних губок. Ці матеріали й речовини здатні пошкодити покриття меблів та навіть залишити подряпини.

Щоб не доводилося боротися зі старими нашаруваннями жиру, очищувати кухонні шафки варто хоча б раз на місяць. Таким чином можна підтримувати кухню в охайному стані й спростити догляд за меблями.