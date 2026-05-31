Саме ми запускаємо пил у рух класичними ганчірками для пилу, які просто піднімають його в повітря, а тоді пил знову осідає на меблях, пише Wprost Dom.

Читайте також Про розводи можна забути: ось як мити вікна для ідеального результату

Найбільше накопичення пилу помітно на темних поверхнях й екранах телевізорів. Фахівці радять відмовитися від спеціальних "віників для пороху". Замість них варто використовувати серветки з мікрофібри, які працюють набагато краще.

Чим варто витирати пил з меблів?

Для кращого ефекту пил варто витирати аптечним гліцерином, який створює тонкий захисний шар й зменшує статичну електрику на поверхнях. Завдяки електростатиці пил не прилипатиме до меблів та електронних пристроїв.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Завдяки гліцерину пил буде осідати рідше / Фото Pexels

Потрібно лише розвести кілька крапель гліцерину в мисці з теплою водою. Перед протиранням меблів тканині слід добре викрутити, щоб вона не була мокрою. Протирати нею можна фасади шаф, полиці, підвіконня й дерев’яні комоди.

Та крім гліцерину можна ще скористатися й домашнім спреєм. Для цього трюку знадобиться оцет та цитрусовий фрукт – лимон, лайм чи грейпфрут. Фрукт потрібно розрізати й залити у банці оцтом, залишивши на кілька днів. Після цього засіб слід розвести з водою й протирати осади та жирні сліди, якщо такі є на меблях.