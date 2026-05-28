Чисті вікна, на яких не видно розводів, надають оселі вишуканого, охайного вигляду – ось тільки досягнути його не так вже й просто, пише Martha Stewart. Та всього кілька трюків допоможуть назавжди забути про проблему розводів.

Як почистити вікна, щоб на них не було розводів?

Всього кілька неприємних помилок у митті вікон можуть призвести до того, що вікна матимуть чи не брудніший вигляд, ніж до миття. На щастя, є спосіб миття вікон, що постійно дає однаково гарний результат – і для того, аби ним скористатися, не потрібно нічого купувати.

Виявляється, ідеальним засобом для миття вікон є звичайний білий оцет, розведений навпіл з водою. Ось як правильно використати його для миття вікон.

Залийте розбавлений водою оцет у пляшку з розпилювачем, також можна додати туди кілька крапель засобу для миття посуду, аби прибрати бруд та жир. Сухою тканиною з мікрофібри спершу протріть вікна, аби прибрати пил та основний бруд. Оббризкайте серветку засобом з оцту та почистьте вікна нею, рухаючись формою літери S зліва направо. Гумовим скребком пройдіться по вікну згори вниз прямим рухом. Повторюйте, поки не пройдетеся так по всьому вікну. Сухою тканиною протріть краї та кути вікон, аби прибрати будь-яку вологу.



Ще один важливий нюанс про який забуває чимало людей – мити потрібно не лише безпосередньо вікна, але й підвіконня. Окрім того, є невеликий "секрет": мити вікна завжди потрібно у ясний, сонячний день – саме в таку погоду розводи помітити і усунути найпростіше.

Окрім того, після миття вікон можна скористатися старим "бабусиним" методом – натерти вікна зіжмаканою газетою чи туалетним папером.