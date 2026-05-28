Чисті вікна, на яких не видно розводів, надають оселі вишуканого, охайного вигляду – ось тільки досягнути його не так вже й просто, пише Martha Stewart. Та всього кілька трюків допоможуть назавжди забути про проблему розводів.

Як почистити вікна, щоб на них не було розводів?

Всього кілька неприємних помилок у митті вікон можуть призвести до того, що вікна матимуть чи не брудніший вигляд, ніж до миття. На щастя, є спосіб миття вікон, що постійно дає однаково гарний результат – і для того, аби ним скористатися, не потрібно нічого купувати.

Виявляється, ідеальним засобом для миття вікон є звичайний білий оцет, розведений навпіл з водою. Ось як правильно використати його для миття вікон.

  1. Залийте розбавлений водою оцет у пляшку з розпилювачем, також можна додати туди кілька крапель засобу для миття посуду, аби прибрати бруд та жир.
  2. Сухою тканиною з мікрофібри спершу протріть вікна, аби прибрати пил та основний бруд.
  3. Оббризкайте серветку засобом з оцту та почистьте вікна нею, рухаючись формою літери S зліва направо.
  4. Гумовим скребком пройдіться по вікну згори вниз прямим рухом. Повторюйте, поки не пройдетеся так по всьому вікну.
  5. Сухою тканиною протріть краї та кути вікон, аби прибрати будь-яку вологу.

Ракель для миття вікон
Ще один важливий нюанс про який забуває чимало людей – мити потрібно не лише безпосередньо вікна, але й підвіконня. Окрім того, є невеликий "секрет": мити вікна завжди потрібно у ясний, сонячний день – саме в таку погоду розводи помітити і усунути найпростіше.

Окрім того, після миття вікон можна скористатися старим "бабусиним" методом – натерти вікна зіжмаканою газетою чи туалетним папером.