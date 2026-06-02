Однако вернуть мебели снова опрятный вид можно без чрезмерных усилий, пишет Real Simple. Специалисты по уборке рассказали о нескольких средствах, которые лучше всего справляются с жирными пятнами и налетом.

Чем очистить пятна на шкафчиках кухни?

Средство для мытья посуды

Эксперты говорят, что средство для мытья посуды является эффективным в борьбе с жирными пятнами. Он хорошо растворяет жировые отложения и не повреждает поверхность шкафчиков.

Преимуществом этого средства является доступность, поскольку он найдется на каждой кухне, поэтому его можно использовать во время быстрой уборки.

Если загрязнение сильное, то нужно нанести средство точечно на губку и протереть пятно. В противном случае достаточно будет лишь развести средство в теплой воде и мыльной водой протереть шкафы.



Очистить шкафы можно обычным средством для мытья посуды

Уксус

Столовый уксус также помогает вывести жирный налет на кухонной мебели. Нужно лишь смешать его с водой в одинаковых пропорциях и протереть загрязненные участки мягкой тряпкой.

Пищевая сода

Если жирные пятна довольно устойчивые или же нужно почистить светлые шкафчики от загрязнений, тогда стоит воспользоваться пищевой содой. Эксперт Алисия Соколовски советует смешать соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Этот раствор нужно нанести на проблемные места, оставить на несколько минут, а потом потереть и смыть теплой водой.

Но независимо от выбранного средства, эксперты советуют использовать для очистки салфетки из микрофибры. Они эффективно собирают грязь и совсем не царапают поверхность. В определенных случаях для поддержания чистоты достаточно простой микрофибровой салфетки, смоченной в теплой воде.

Специалисты лишь советуют избегать отбеливателей и сильнодействующих химических средств, а также абразивных губок. Эти материалы и вещества способны повредить покрытие мебели и даже оставить царапины.

Чтобы не приходилось бороться со старыми наслоениями жира, очищать кухонные шкафчики стоит хотя бы раз в месяц. Таким образом можно поддерживать кухню в опрятном состоянии и упростить уход за мебелью.