Полуниця виросте більшою, ніж торік: ягоди треба полити ось цим добривом

У травні дачникам потрібно підживити полуницю дієвим добривом, щоб вже у червні отримати солодкі та великі ягоди. Цей місяць є важливим, оскільки рослини вже переходять від формування листя до цвітіння та утворення плодів.

Полуниці у травні необхідний калій та фосфор, пише Deccoria. Ці ключові елементи для ягід впливають на високу урожайність.

У чому користь фосфору та калію?

Фосфор відповідає за розвиток коренів та енергію клітин, тому рослина почне активніше зав’язувати плоди. А от вплив калію полягає у формуванні смаку плодів та їхньому зовнішньому вигляді.

Калій бере участь в утворенні цукрів та регулює водний баланс. Тобто він впливає на смак, колір і твердість полуниці. Чим більше буде калію, тим ягоди виростуть соковитішими.

Чим підживити полуницю?

Є 3 варіанти забезпечення полуниці калієм та фосфором:

Мінеральні добрива – дають найшвидший ефект;

– дають найшвидший ефект; Деревна зола – природне джерело калію;

– природне джерело калію; Компост і гній – повільний, але стабільний ефект.



Підживлення для полуниці є дуже важливим / Фото Pexels

Як зробити йодно-дріжджове добриво?

Крім базового удобрення, полуницю ще варто підживити сумішами, які краще вплинуть на її ріст.

Рецепт йодно-дріжджового добрива простий та дієвий. Дріжджі підтримують активність мікроорганізмів у ґрунті й розвиток коренів, а йод забезпечує захист та здоров’я рослини.

Дріжджі потрібно розчинити у теплій воді (приблизно 10 грамів) та залишити на кілька годин для активації. Щоб стимулювати дію, треба додати 2 столові ложки цукру.

Тоді додається невелика кількість йоду (10 – 15 крапель) у воду з дріжджовим концентратом.

Розчин розводиться у 10 літрах води й наноситься під кущі полуниці. Достатньо під один кущ однієї склянки добрива. Важливо лише перед підживленням зволожити грядку, щоб вона не була сухою.

Чому треба використовувати цю суміш?

За поясненнями дачників, дріжджі покращують доступність поживних речовин полуниці. Тому міцне коріння почне краще засвоювати калій та фосфор. Йод захищає від гниття й зменшує ризик зараження хворобами та шкідниками. Така суміш не замінить базове удобрення, але чудово підсилить його дію.

Які сорти полуниці солодкі та великі?

На ютуб-каналі "Українське село" садівник розповів про 3 сорти полуниці, яка себе добре зарекомендувала, оскільки виростає соковитою та великою.

Сорт "Альба" – невибагливий та дозріває одним із перших, даючи великі плоди навіть без складного догляду, підживлення чи поливу;

Сорт "Пегас" – стійкий до вологи, дозволяє продовжити сезон полуниці і зберігає плоди без гниття під час дощів;

Сорт "Азія" – вирізняється розміром плодів та привабливим виглядом. Полуниця добре переносить спеку й не боїться сонця.

Що ще підживити на городі у травні?

У травні кущам томатів потрібен кальцій, який покращить ріст рослин. Потрібно лише подрібнити яєчну шкаралупу до порошкоподібного стану та перемішують з ґрунтом навколо помідорів.

Кілька переваг яєчної шкаралупи:

містить значну кількість кальцію;

захищає від гнилі;

покращує струкутуру ґрунту;

знижує кислотність;

захищає від слимаків (якщо розсипати шматочки шкаралупи навколо рослини).

Крім цього, помідори також слід підживлювати комплексними добривами.