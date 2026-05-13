Цвіль та грибок більше не повернуться: ось як почистити шторку для душу

Коли востаннє ви чистили шторку у ванній кімнаті? Дуже багато людей припускаються серйозної помилки, коли думають, що робити цього не потрібно взагалі. Адже там, як і на інших поверхнях, накопичується не тільки бруд, але й волога та мікроби.

Більшість людей і не здогадуються, що саме шторка для душу є одним з найбільших джерел цвілі та мікробів у всій ванній кімнаті, пише Southern Living. На щастя, почистити її можливо, і це навіть не дуже складно.

Цікаво Скільки днів можна спати в одній піжамі: більшість людей не знає

Що потрібно зробити перед чищенням шторки для душу?

Так, шторка справді може швидко стати розсадником бруду, цвілі та мильного нальоту, якщо лишити її "напризволяще". Вологе середовище ванної кімнати просто ідеальне для росту грибка, тому чистити шторку бажано принаймні раз на місяць.

Та зважайте, що не всі шторки для душу однакові, а різні типи пластику можуть вимагати різного догляду. Зокрема, не періть пластикові шторки за високої температури – це може призвести не тільки до розривів тканини, але й до плавлення.

Окрім того, перед чищенням переконайтеся, що приміщення добре провітрюється, аби не вдихати шкідливі пари.

Як почистити шторку для душу?

Один з найпростіших способів – це використати відбілювач. Але цей варіант підходить тільки для пластикових шторок для душу, або ж для білих тканинних. Ось що потрібно зробити:

зніміть шторку;

наповніть місткість гарячою водою та додайте пів склянки відбілювача;

замочіть шторку у розчині на кілька годин;

ретельно прополощіть шторку та протріть її щіткою;

шторку можна одразу ж повішати на місце, аби вона просохла.

Якщо ваша шторка для душу тканинна, все навіть простіше – її можна кинути у пральну машину з невеликою кількістю порошку.

А ось у випадку, коли часу бракує, шторку можна почистити, навіть не знімаючи її з кілець, пише Martha Stewart. Для цього у пляшці з пульверизатором змішайте воду та оцет, а тоді оббризкайте брудні частини шторки.

Залиште так її на кілька хвилин, а після цього потріть проблемні місця губкою. Прополощіть штору теплою водою та дайте їй висохнути на повітрі.

Як запобігти появі цвілі на шторці?

Почистити шторку – це половина завдання, але також потрібно подбати про те, аби проблема не повернулася. Передусім потрібно переконатися, що ваша ванна досить добре провітрюється. Окрім того, після кожного прийняття душу шторку потрібно розкривати, аби вона як слід просохла.

Найкраще буде вмикати вентилятор у ванній кімнаті під час душу та тримати його ввімкненим ще пів години опісля. Але найважливіше – це регулярно її чистити.

Та якщо миття шторки кожного місяця обов'язкове, кілька інших завдань по дому можна виконувати рідше. Виявляється, деякі завдання достатньо робити раз на рік – а чимало господинь втомлюють себе тим, що займаються ними частіше.

Зокрема, лише раз на рік можна чистити матрац, зовнішні вікна, штори та простір за побутовою технікою.