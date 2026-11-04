Яблука гниють у погребі: 6 фатальних помилок, які знищують урожай

Після закладання до погреба навіть ідеальні ззовні яблука можуть раптово покритися пліснявою та згнити. Проте зберегти плоди до самої весни цілком реально, якщо вчасно усунути неочевидні причини псування.

Плоди можуть виглядати абсолютно здоровими під час збирання, проте через кілька тижнів на них раптово з'являються темні плями й цвіль. Як пише Експерт, причиною псування є не лише мікроклімат у приміщенні, але й помилки під час збирання та сортування.

Яких прорахунків найчастіше припускаються господарі?

Запізнілий збір. Якщо тримати яблука на дереві до повного достигання, їхній м'якуш стає пухким та вразливим до хвороб. Зимові сорти слід знімати у стані знімної стиглості, коли плоди вже сформувалися, але ще не дозріли до кінця. Приховані удари. Кидання плодів у відро чи пересипання пошкоджує внутрішні волокна. Навіть без видимих тріщин у забитих місцях швидко починається гниття, тому яблука потрібно зривати дуже акуратно. Погане сортування. Будь-яка подряпина чи вм'ятина стає осередком інфекції. Пошкоджені плоди слід одразу відкладати для споживання або переробки. Зависока температура. Тепле повітря прискорює старіння плодів. Для більшості сортів ідеальною є стабільна температура близько 0 градусів Цельсія, без падіння нижче точки замерзання. Утворення конденсату. Краплі вологи через перепади температур або погану вентиляцію спричиняють розмноження грибків. Поверхня плодів не повинна бути мокрою. Затісні ящики. Коли плоди насипані високою гіркою і щільно притиснуті, повітря не циркулює. Зберігайте врожай у чистій тарі з вентиляційними щілинами та обов'язково залишайте простір між ящиками.



Яблука на зиму слід правильно зберігати / Фото Pexels

Як діяти, якщо врожай уже почав підгнивати?

Негайно переберіть ящики та видаліть усі зіпсовані або розм'яклі екземпляри. Уважно огляньте сусідні яблука, які торкалися уражених плодів, адже вони можуть заразитися наступними. Перевірте роботу вентиляції та виміряйте температуру в погребі, а за потреби просушіть приміщення від надмірної вологи.

Що ще допоможе зберегти фрукти від інфекцій?

Щоб не занести збудники хвороб до сховища, восени важливо своєчасно прибрати із саду муміфіковані плоди та сухі гілки. Саме на залишках торішнього врожаю накопичуються спори моніліозу та інших гнилей, які згодом вражають здорові плоди взимку.