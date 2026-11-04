Яблоки гниют в погребе: 6 роковых ошибок, которые уничтожают урожай

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Плоды могут выглядеть совершенно здоровыми во время сбора, однако через несколько недель на них внезапно появляются темные пятна и плесень. Как пишет Эксперт, причиной порчи является не только микроклимат в помещении, но и ошибки при сборе и сортировке.

Какие просчеты чаще всего допускают хозяева?

Запоздалый сбор. Если держать яблоки на дереве до полного созревания, их мякоть становится рыхлой и уязвимой к болезням. Зимние сорта следует снимать в состоянии съемной зрелости, когда плоды уже сформировались, но еще не дозрели до конца. Скрытые повреждения. Бросание плодов в ведро или пересыпание повреждает внутренние волокна. Даже без видимых трещин в ушибленных местах быстро начинается гниение, поэтому яблоки нужно срывать очень аккуратно. Некачественная сортировка. Любая царапина или вмятина становится очагом инфекции. Поврежденные плоды следует сразу откладывать для употребления или переработки. Слишком высокая температура. Теплый воздух ускоряет старение плодов. Для большинства сортов идеальной является стабильная температура около 0 градусов Цельсия, без понижения ниже точки замерзания. Образование конденсата. Капли влаги из-за перепадов температур или плохой вентиляции вызывают размножение грибков. Поверхность плодов не должна быть мокрой. Слишком тесные ящики. Когда плоды насыпаны высокой горкой и плотно прижаты, воздух не циркулирует. Храните урожай в чистой таре с вентиляционными щелями и обязательно оставляйте пространство между ящиками.

Яблоки на зиму следует правильно хранить / Фото Pexels

Что делать, если урожай уже начал подгнивать?

Немедленно переберите ящики и удалите все испорченные или размякшие экземпляры. Внимательно осмотрите соседние яблоки, которые соприкасались с пораженными плодами, ведь они могут заразиться следующими. Проверьте работу вентиляции и измерьте температуру в погребе, а при необходимости просушите помещение от избыточной влаги.

Что еще поможет уберечь фрукты от инфекций?

Чтобы не занести возбудителей болезней в хранилище, осенью важно своевременно убрать из сада мумифицированные плоды и сухие ветки. Именно на остатках прошлогоднего урожая скапливаются споры монилиоза и других видов гнили, которые впоследствии поражают здоровые плоды зимой.