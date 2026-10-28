Готовим сад к зиме: 8 ошибок, которых следует избегать

Эксперт Владимир Воеводин, менеджер по управлению кампаниями ООО "БАСФ Т.О.В.", рассказал "24 Каналу", почему стоит позаботиться не только об обрезке и уборке листьев, но и оценить состояние деревьев, влажность почвы, наличие признаков болезней, риски подмерзания и т. д.

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По его словам, все это в совокупности влияет на зимостойкость, весеннее восстановление, цветение и, в конечном итоге, на будущую урожайность.

Каких ошибок следует избегать садоводам?

Ошибка № 1. Оставить в саду опавшую листву и мумифицированные плоды

В растительных остатках сохраняются возбудители грибковых болезней, а также вредители или их зимующие стадии. Весной они вновь активизируются и могут стать источником инфекции в следующем сезоне.

Особое внимание обратите на мумифицированные плоды, ветки и листья деревьев, которые болели летом – от них нужно избавиться и правильно утилизировать.

Ошибка № 2. Игнорировать защиту от болезней

Если в саду были проблемы с паршой, монилиозом или другими болезнями, осенью важно сначала устранить источники инфекции и оценить необходимость обработки. После сбора урожая хорошо работает двухэтапная обработка: сначала препаратом "Ревиона", а затем любым средством с содержанием меди. Это залог уменьшения заболеваний на следующий год.

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Ошибка № 3. Неправильное хранение урожая

Для эффективной борьбы с основными заболеваниями плодов во время их хранения (монилиозом, альтернариозом, синей плесенью, фузариозной гнилью, серой гнилью, складской паршой) целесообразно провести химическую обработку препаратом "Беллис".

Этот фунгицид эффективно контролирует широкий спектр патогенов, способных развиваться в период хранения (грибы родов Botrytis, Penicillium, Gloeosporium, Neofabrea, Fusicladium), и обеспечивает длительную защиту плодов. Препарат обладает безопасным токсикологическим профилем, не смывается дождем, не является фитотоксичным, действует против зимующих стадий возбудителей болезней при различной инфекционной нагрузке и низких температурах хранения.

Яблоки после неудачного хранения / Фото Pinterest

Ошибка № 4. Неправильно обрезать деревья

Слишком сильная обрезка дерева накануне зимы может существенно ослабить его, особенно если оно болело или пострадало от засухи, чрезмерного плодоношения. Большие срезы перед сильными морозами могут создать проблемы при последующем восстановлении.

Поэтому рекомендуется удалять сухие, сломанные и опасные ветки, а масштабную формирующую и омолаживающую обрезку планировать с учетом биологии культуры и местных условий.

Обрезка деревьев и кустарников является обязательной / Фото предоставлено 24 Каналу

Ошибка № 5. Не заботиться о корнях

Почва защищает корни от резких температурных колебаний, но в малоснежную зиму, при длительных морозах или засушливой осени эта защита ослабевает. Например, корни яблони могут повреждаться при температурах около –10–12 °C, груши и черешни – при 9–10 °C. Характер повреждения корней зависит от скорости понижения температуры и времени ее воздействия на корневую систему.

Особенно уязвимы корни на сухих, легких песчаных почвах, которые промерзают глубже, а также у молодых саженцев. Из-за этого весной дерево может поздно распускаться, формировать мелкую листву, слабые побеги или терять завязи.

Что нужно делать: в сухую осень провести глубокий полив до промерзания почвы, если участок не переувлажнен. Не следует перекапывать приствольные круги слишком глубоко (чтобы не повредить поверхностные корни). Также нужно замульчировать приствольную зону органическим материалом, не прижимая его непосредственно к стволу.

Ошибка № 6. Вносить удобрения по принципу "что больше, то лучше"

Избыток удобрений не гарантирует лучшей зимостойкости. Например, чрезмерное или запоздалое внесение азота может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют созреть до морозов. Главное правило: осеннее внесение азотных и фосфорно-калийных удобрений не должно быть механической ежегодной процедурой и должно соответствовать потребностям культуры и запасам питательных веществ в почве.

Ошибка № 7. Не защищать стволы от солнечных ожогов и морозобоин

При резком понижении температуры также сильно повреждается кора – возможны повреждения тканей, появление морозобоин. Через трещины в ней могут проникать возбудители болезней.

Особого внимания требуют молодые деревья, а также растения с тонкой корой. Поэтому целесообразно осенью защитить стволы и основания скелетных ветвей светлым покрытием или специальными материалами. После непогоды следует проверить, не повреждено ли покрытие, и при необходимости обновить его. Для молодых деревьев также следует предусмотреть защиту от грызунов.

Ошибка № 8. Не учитывать расположение сада и особенности участка

Зимостойкость зависит не только от сорта, но и от микроклимата. В низинах может скапливаться холодный воздух, поэтому риск заморозков и повреждения растений там выше. Легкие сухие почвы, близко залегающие грунтовые воды, сильные ветры и отсутствие снежного покрова создают различные риски для корней и надземной части деревьев.

Защитные насаждения могут уменьшать воздействие ветра и способствовать задержанию снега, но не должны перекрывать естественный отток холодного воздуха. Поэтому оценивайте рельеф, дренаж и тип почвы. Для новых посадок выбирайте сорта и подвои с учетом местных зимних условий, а не только вкусовых качеств плодов или урожайности.

Своевременная профилактика болезней, уход за почвой, защита корней и стволов позволят плодовым деревьям легче пережить холодный период и быстрее восстановиться. Помогите саду подготовиться к зиме, и он вас отблагодарит.