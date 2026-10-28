Готуємо сад до зими: 8 помилок, яких варто уникнути

Експерт Володимир Воєводін, який є менеджером з управління кампаніями ТОВ "БАСФ Т.О.В.", розповів 24 Каналу, чому варто подбати не лише про обрізування й прибирання листя, а й оцінити стан дерев, вологість ґрунту, наявність ознак хвороб, ризики підмерзання тощо.

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За його словами, все це в сумі впливає на зимостійкість, весняне відновлення, цвітіння та врешті-решт – майбутню врожайність.

Яких помилок варто уникати садівникам?

Помилка № 1. Залишити в саду опале листя й муміфіковані плоди

У рослинних рештках зберігаються збудники грибкових хвороб, а також шкідники або їхні зимові стадії. Навесні вони знову активізуються і можуть стати джерелом інфекції на наступний сезон.

Особливу увагу зверніть на муміфіковані плоди, гілки та листя дерев, які хворіли влітку – їх треба позбутися та правильно утилізувати.

Помилка № 2. Ігнорувати захист від хвороб

Якщо сад мав проблеми з паршею, моніліозом або іншими хворобами, восени важливо спочатку прибрати джерела інфекції та оцінити потребу в обробці. Після збору врожаю добре працює двоетапна обробка: спочатку препаратом "Ревіона", а потім будь-яким засобом з вмістом міді. Це запорука зменшення хвороб на наступний рік.

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Помилка № 3. Зберігати врожай неправильно

Для ефективної боротьби з основними захворюваннями плодів під час їх зберігання (моніліозом, альтернаріозом, сизою пліснявою, фузаріозною гниллю, сірою гниллю, складською паршою) доцільно провести хімічну обробку препаратом "Белліс".

Цей фунгіцид ефективно контролює широкий спектр патогенів, що здатні розвиватися в період зберігання (гриби родів Botrytis, Penicillium, Gloeosporium, Neofabrea, Fusicladium) і забезпечує тривалий захист плодів. Препарат має безпечний токсикологічний профіль, не змивається дощем, нефітотоксичний, діє проти стадій збудників хвороб, що зимують, за різного інфекційного навантаження і низьких температур зберігання.

Плоди яблук після невдалого зберігання / Фото Pinterest

Помилка № 4. Неправильно обрізувати дерева

Надто сильне обрізування дерева напередодні зими може його суттєво послабити, особливо якщо воно хворіло або постраждало від посухи, надмірного плодоношення. Великі зрізи перед сильними морозами можуть стати проблематичними у подальшому відновленні.

Тому рекомендується видаляти сухі, зламані та небезпечні гілки, а масштабне формувальне й омолоджувальне обрізування планувати з урахуванням біології культури та місцевих умов.

Обрізка дерев та кущів є обов'язковою / Фото надане 24 Каналу

Помилка № 5. Не дбати про коріння

Ґрунт захищає коріння від різких температурних коливань, але за малосніжної зими, тривалих морозів або посушливої осені цей захист слабшає. Наприклад, коріння яблуні може пошкоджуватися за температур близько –10-12°C, груші й черешні –9-10°C. Характер пошкодження коренів залежить від швидкості зниження температури і часу його впливу на кореневу систему.

Особливо вразливі корені на сухих, легких піщаних ґрунтах, які промерзають глибше, а також у молодих саджанців. Через це навесні дерево може пізно розпускатися, формувати дрібніше листя, слабкі пагони або втрачати зав’язі.

Що потрібно робити: за сухої осені провести глибокий полив до промерзання ґрунту, якщо ділянка не перезволожена. Не слід перекопувати пристовбурні круги надто глибоко (щоб не пошкоджувати поверхневі корені). Також треба замульчувати пристовбурну зону органічним матеріалом, не притуляючи його безпосередньо до стовбура.

Помилка № 6. Вносити добрива за принципом "що більше, то краще"

Надлишок добрив не гарантує кращої зимостійкості. Наприклад, надмірне або запізніле внесення азоту може стимулювати ріст молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів. Головне правило: осіннє внесення азотних та фосфорно-калійних добрив не повинно бути механічною щорічною процедурою і має відповідати потребам культури й забезпеченості ґрунту.

Помилка № 7. Не захищати стовбури від сонячних опіків і морозобоїн

При різкому зниженні температури також сильно пошкоджується кора – може бути пошкодження тканин, поява морозобоїн. Через тріщини в неї можуть проникати збудники хвороб.

Особливої уваги потребують молоді дерева, а також рослини з тонкою корою. Тому доцільно восени захистити стовбури та основи скелетних гілок світлим покриттям або спеціальними матеріалами. Після негоди слід перевірити, чи не пошкоджене покриття, а за потреби оновити його. Для молодих дерев також передбачити захист від гризунів.

Помилка № 8. Не враховувати розташування саду та особливості ділянки

Зимостійкість залежить не лише від сорту, а й від мікроклімату. У низинах може накопичуватися холодне повітря, тому ризик заморозків і пошкодження рослин там вищий. Легкі сухі ґрунти, близькі ґрунтові води, сильні вітри й відсутність снігового покриву створюють різні ризики для коренів і надземної частини дерев.

Захисні насадження можуть зменшувати вплив вітру й сприяти затриманню снігу, але не повинні перекривати природний відтік холодного повітря. Тому оцінюйте рельєф, дренаж і тип ґрунту. Для нових посадок обирайте сорти та підщепи з урахуванням місцевих зимових умов, а не лише смакових якостей плодів чи врожайності.

Своєчасна профілактика хвороб, догляд за ґрунтом, захист коріння і стовбурів дозволять плодовим деревам легше пережити холодний період і швидше відновитися. Допоможіть саду підготуватися до зими, і він вам віддячить.