Чому пральна машина протікає: основні причини та коли викликати майстра

Пральна машина – один з найважливіших побутових приладів, без якого складно уявити щоденні домашні справи. Проте часом під час прання чи після нього під пристроєм з’являється вода.

Ігнорувати таку проблему не варто, оскільки навіть незначне протікання може призвести до серйозніших несправностей техніки, пише Martha Stewart.

Причин витоку води може бути декілька: від пошкодженого шланга до засмічення фільтра чи проблем з дверцятами. Фахівці детальніше розповіли, чому пральна машина протікає, як самостійно усунути найпоширеніші несправності та в яких випадках краще звернутися до майстра.

Які причини протікання пральної машини?

Впускні шланги вийшли з ладу

Через вібрацію пральної машини з часом шланги, що підключаються до задньої частини пральної машини, можуть засохнути та поламатися. Замінити тріснутий чи опуклий шланг не становить жодних складнощів.

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Несправні клапани впуску води

Якщо пральна машина протікає навіть тоді, коли вимкнена, то, швидше за все, це пов’язано з клапанами впуску води. Витікання свідчить про те, що всередині компонентів є серйозні пошкодження. Вирішити цю проблему зможе фахівець з ремонту пральних машин.

Щілина в ущільнювачі дверей

Ущільнювач дверцят може зламатися у пральних машинах з фронтальним завантаженням. Замінити його зможе лише фахівець з ремонту побутової техніки.



Якщо пральна машина протікає, варто викликати майстра / Фото Pexels

Засмічена чи неправильно встановлена зливна труба

Витік під час циклу зливу може статися через засмічений зливний шланг. Спочатку перевірте, чи він правильно прокладений. Якщо ж все добре, а причиною є засмічення, то технік зможе швидко впоратися з цією проблемою.

Внутрішня поломка шланга чи насоса

Якщо шланги виглядають справними, витік може бути у внутрішній частині техніки. У такому випадку краще викликати техніка, який огляне внутрішні компоненти й замінить насос чи шланг, що протікає.

Щоб запобігти протіканню пральної машини, фахівці рекомендують щомісяця проводити огляд техніки, а раз на пів року – ретельну перевірку.