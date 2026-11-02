Почему стиральная машина протекает: основные причины и когда вызывать мастера

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Игнорировать такую проблему не стоит, поскольку даже незначительная утечка может привести к более серьезным неисправностям техники, пишет Марта Стюарт.

Причин утечки воды может быть несколько: от поврежденного шланга до засорения фильтра или проблем с дверцей. Специалисты подробнее рассказали, почему стиральная машина протекает, как самостоятельно устранить самые распространенные неисправности и в каких случаях лучше обратиться к мастеру.

Каковы причины протечки стиральной машины?

Впускные шланги вышли из строя

Из-за вибрации стиральной машины со временем шланги, подключаемые к задней части стиральной машины, могут засохнуть и сломаться. Заменить треснувший или вздувшийся шланг не составляет никакого труда.

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Неисправные клапаны подачи воды

Если стиральная машина протекает даже в выключенном состоянии, то, скорее всего, это связано с клапанами подачи воды. Утечка свидетельствует о том, что внутри компонентов имеются серьезные повреждения. Решить эту проблему сможет специалист по ремонту стиральных машин.

Щель в уплотнителе дверцы

Уплотнитель дверцы может сломаться в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Заменить его сможет только специалист по ремонту бытовой техники.

Если стиральная машина протекает, стоит вызвать мастера / Фото Pexels

Засоренная или неправильно установленная сливная труба

Утечка во время цикла слива может произойти из-за засоренного сливного шланга. Сначала проверьте, правильно ли он закреплен. Если же все в порядке, а причиной является засорение, то техник сможет быстро справиться с этой проблемой.

Внутренняя поломка шланга или насоса

Если шланги выглядят исправными, утечка может быть во внутренней части техники. В таком случае лучше вызвать мастера, который осмотрит внутренние компоненты и заменит насос или протекающий шланг.

Чтобы предотвратить протечку стиральной машины, специалисты рекомендуют ежемесячно проводить осмотр техники, а раз в полгода – тщательную проверку.