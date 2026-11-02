Чому пральна машина протікає: основні причини та коли викликати майстра

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Ігнорувати таку проблему не варто, оскільки навіть незначне протікання може призвести до серйозніших несправностей техніки, пише Martha Stewart.

Причин витоку води може бути декілька: від пошкодженого шланга до засмічення фільтра чи проблем з дверцятами. Фахівці детальніше розповіли, чому пральна машина протікає, як самостійно усунути найпоширеніші несправності та в яких випадках краще звернутися до майстра.

Які причини протікання пральної машини?

Впускні шланги вийшли з ладу

Через вібрацію пральної машини з часом шланги, що підключаються до задньої частини пральної машини, можуть засохнути та поламатися. Замінити тріснутий чи опуклий шланг не становить жодних складнощів.

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Несправні клапани впуску води

Якщо пральна машина протікає навіть тоді, коли вимкнена, то, швидше за все, це пов’язано з клапанами впуску води. Витікання свідчить про те, що всередині компонентів є серйозні пошкодження. Вирішити цю проблему зможе фахівець з ремонту пральних машин.

Щілина в ущільнювачі дверей

Ущільнювач дверцят може зламатися у пральних машинах з фронтальним завантаженням. Замінити його зможе лише фахівець з ремонту побутової техніки.

Якщо пральна машина протікає, варто викликати майстра / Фото Pexels

Засмічена чи неправильно встановлена зливна труба

Витік під час циклу зливу може статися через засмічений зливний шланг. Спочатку перевірте, чи він правильно прокладений. Якщо ж все добре, а причиною є засмічення, то технік зможе швидко впоратися з цією проблемою.

Внутрішня поломка шланга чи насоса

Якщо шланги виглядають справними, витік може бути у внутрішній частині техніки. У такому випадку краще викликати техніка, який огляне внутрішні компоненти й замінить насос чи шланг, що протікає.

Щоб запобігти протіканню пральної машини, фахівці рекомендують щомісяця проводити огляд техніки, а раз на пів року – ретельну перевірку.