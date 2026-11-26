У холодну пору року вікна в машині миттєво вкриваються каламутною пеленою конденсату. Простий комплексний догляд допоможе впоратися із сирістю без ризику пошкодити скло.

Чому скло в машині береться конденсатом?

З настанням холодів щільний каламутний наліт на склі з'являється через підвищену вологість і різкі перепади температур, пише AUTO.RIA. Багато водіїв намагаються швидко виправити ситуацію гарячим потоком обігрівача, але це небезпечно: від раптового нагрівання холодна поверхня може тріснути.

Зайву сирість пасажири заносять на підошвах разом зі снігом і брудом, а дихання після очищення кузова та відкривання дверей на морозі лише посилюють проблему. Щоб навести лад з оглядом дороги, важливо діяти комплексно та приділити увагу трьом ключовим ділянкам.

Як правильно підготувати вікна та салон?

Навіть непомітний наліт чи жирна плівка на склі створюють зручну основу для швидкого осідання крапель води.

Ретельно відмийте скло зсередини. Сліди від пальців, пил, залишки силікону або наліт від тютюнового диму та електронних сигарет звичайними серветками прибрати складно. Скористайтеся спеціальною активною піною, яка швидко розчиняє жир і гліцерин. Обробіть поверхню захистом. Після висихання нанесіть на скло якісний засіб "антитуман", що формує тонкий бар'єр і заважає конденсату осідати краплями. Замініть салонний фільтр. Протягом року він накопичує дорожній бруд, пилок і тополиний пух. Забитий фільтр починає працювати як губка-зволожувач і блокує потік повітря, тому міняти його слід щонайменше раз на рік.



У машині часто пітніють вікна / Фото Pexels

Що робити, якщо вентиляція пахне сирістю?

Якщо після миття скла та заміни фільтра вікна продовжують братися парою, а з дефлекторів відчувається затхлий запах, проблема криється у випарнику кондиціонера.

Через постійну зміну температур на його стінках осідає конденсат, який разом із пилом створює сприятливе середовище для розмноження цвілі та бактерій. Забруднене повітря не тільки погіршує атмосферу в салоні, а й може шкодити дихальним шляхам.

Випарник потребує ретельного очищення та дезінфекції. Провести таку процедуру можна на станції технічного обслуговування або самостійно за допомогою аерозолів чи спеціальних пінних очисників для автокондиціонерів.

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Які ще хитрощі захистять салон від зайвої вологи?

Зменшити рівень сирості в салоні допоможуть ще кілька корисних звичок. У холодну пору року замість текстильних килимків практичніше використовувати гумові моделі з бортиками, з яких набагато легше зливати розталий сніг.

Також дієвим захистом від вологи стане коротке провітрювання автомобіля: після паркування перед нічною стоянкою відкрийте вікна на кілька хвилин, щоб тепле повітря вийшло назовні.