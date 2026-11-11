Чому в машині запотівають вікна: прості способи швидко повернути видимість

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Причиною появи конденсату є різниця температур і підвищена вологість у салоні, пише NV Авто.

Коли тепле повітря всередині автомобіля контактує з холодним склом, водяна пара перетворюється на дрібні краплі води. Саме вони утворюють характерну плівку, яка поступово затягує вікна.

Джерелами вологи восени стають мокрий сніг, взуття пасажирів, парасолі після дощу тощо. Текстильні килимки поступово вбирають цю вологу й не встигають висихати під час коротких поїздок. У результаті в салоні накопичується сирість, через яку вікна постійно запотівають.

Як швидко прибрати конденсат зі скла?

Якщо потрібно терміново вирушати у дорогу, найкраще скористатися системою обдуву лобового скла. Увімкніть максимальну потужність вентилятора, направте потік повітря на скло та активуйте кондиціонер. Система осушить повітря й швидше усуне конденсат.

Також потрібно перевірити, чи вимкнена рециркуляція повітря. Якщо система постійно використовує повітря з салону, вологість залишатиметься високою, а скло надалі буде запотівати.

Додатково можна ненадовго відчинити бокові вікна, щоб забезпечити приплив свіжого повітря та вирівняти температуру всередині автомобіля.

Запотівання можна швидко усунути / Фото Pinterest

Що перевірити, якщо вікна постійно запотівають?

Коли звичайний обдув не допомагає, варто перевірити технічний стан автомобіля. Спочатку радять звернути увагу на салонний фільтр. За тривалий період експлуатації він накопичує пил, листя та інші забруднення, через що погіршується циркуляція повітря. Його заміна допоможе відновити нормальну роботу вентиляції.

Ще одна причина – засмічені дренажні отвори під лобовим склом. Через опале листя та бруд вода не може нормально стікати назовні й може потрапляти в салон через вентиляційні канали. Якщо під килимками водія накопичується вода, варто звернутися на СТО.

Як запобігти запотіванню вікон?

Текстильні килимки можна замінити гумовими моделями з високими бортиками. Вони не вбирають воду, тому її легко прибрати після поїздки.

Також потрібно регулярно мити лобове скло зсередини, використовуючи спеціальний знежирювач. Додатково можна придбати автомобільний антизапотівач чи покласти під сидіння мішечок із силікагелем, який поглинає надлишкову вологу. Як альтернативу можна іноді використовувати наповнювач для котячого туалету.