Окна в машине часто запотевают / Фото: Pexels
В холодное время года стекла в машине мгновенно покрываются мутной пленкой конденсата. Простой комплексный уход поможет справиться с сыростью без риска повредить стекло.
Почему на стеклах в машине появляется конденсат?
С наступлением холодов на стекле появляется плотный мутный налет из-за повышенной влажности и резких перепадов температур, пишет AUTO.RIA. Многие водители пытаются быстро исправить ситуацию горячим потоком обогревателя, но это опасно: от внезапного нагрева холодная поверхность может треснуть.
Лишнюю сырость пассажиры заносят на подошвах вместе со снегом и грязью, а дыхание после очистки кузова и открывания дверей на морозе только усугубляет проблему. Чтобы навести порядок с обзором дороги, важно действовать комплексно и уделить внимание трем ключевым участкам.
Как правильно подготовить стекла и салон?
Даже незаметный налет или жирная пленка на стекле создают благоприятную основу для быстрого оседания капель воды.
- Тщательно вымойте стекло изнутри. Следы от пальцев, пыль, остатки силикона или налет от табачного дыма и электронных сигарет обычными салфетками убрать сложно. Воспользуйтесь специальной активной пеной, которая быстро растворяет жир и глицерин.
- Обработайте поверхность защитным средством. После высыхания нанесите на стекло качественное антитуманное средство, которое образует тонкий барьер и препятствует осаждению конденсата в виде капель.
- Замените салонный фильтр. В течение года он накапливает дорожную грязь, пыльцу и тополиный пух. Забитый фильтр начинает работать как губка-увлажнитель и блокирует поток воздуха, поэтому менять его следует не реже одного раза в год.
Что делать, если из вентиляции пахнет сыростью?
Если после мытья стекол и замены фильтра окна продолжают запотевать, а из дефлекторов чувствуется затхлый запах, проблема кроется в испарителе кондиционера.
Из-за постоянных перепадов температуры на его стенках оседает конденсат, который вместе с пылью создает благоприятную среду для размножения плесени и бактерий. Загрязненный воздух не только ухудшает атмосферу в салоне, но и может наносить вред дыхательным путям.
Испаритель требует тщательной очистки и дезинфекции. Провести такую процедуру можно на станции технического обслуживания или самостоятельно с помощью аэрозолей или специальных пенных очистителей для автокондиционеров.
Какие еще хитрости защитят салон от лишней влаги?
Снизить уровень сырости в салоне помогут еще несколько полезных привычек. В холодное время года вместо текстильных ковриков практичнее использовать резиновые модели с бортиками, с которых гораздо легче слить талый снег.
Также эффективной защитой от влаги станет кратковременное проветривание автомобиля: перед ночной парковкой откройте окна на несколько минут, чтобы теплый воздух вышел наружу.
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