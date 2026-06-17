Соняшники у саду можуть зіпсувати урожай: яку помилку роблять дачники

Соняшники є одними з найяскравіших рослин у саду. Їх часто висаджують між клумбами, щоб додати різноманітності ландшафту. Більшість навіть не знає, що під землею ці рослини шкідливі й можуть конкурувати за воду й поживні речовини.

У соняшника дуже потужна коренева система, пише Deccoria. Коріння цих ефектних рослин може проникати в ґрунт аж до 3 метрів, дозволяючи рослині шукати воду й поживні речовини.

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Які є мінуси соняшника на грядках?

Якщо вирощувати соняшник занадто близько до овочів, то він почне конкурувати за воду й мінерали з ґрунту. У період посухи це може призвести до уповільнення росту рослин та відповідно – зменшення врожаю.

Проблемою може стати затінення. Коли високі сорти досягають кількох метрів вгору, то обмежують доступ світла нижчих рослин. Тому овочі, які потребують повного сонячного світла, починають гірше рости.

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Де потрібно садити соняшники в саду?

Найкраще садити соняшники в окремому місці від інших посадок. Вони чудово ростуть вздовж парканів чи десь на краях ділянок. Їм підходить сонячне місце й родючий ґрунт з простором над та під землею.

Садівникам радять при посадці дотримуватися дистанції між соняшниками та городом. Таким чином можна запобігти відібранню ресурсів рослинами одна в одної.



Соняшники варто садити в окремих місцях / Фото Pexels

Які рослини страждають від соняшників?

Найбільш вразливими до соняшників є види рослин з поверхневим корінням чи високими потребами у воді. Тому потрібно уникати поряд з ними таких посадок:

Салат погано переносить сухий ґрунт;

Огірки потребують постійно вологого ґрунту;

Горох і квасоля конкурують за поживні речовини;

Буряк та морква розвивають коріння в одному просторі;

Хрестоцвіті овочі мають потребу в поживних речовинах.

Слід розуміти, що соняшник сам по собі не токсичний, але конкурує за воду, світло і поживні речовини. Садити їх варто саме на краях грядок, щоб вони не обмежували ріст корисних рослин.