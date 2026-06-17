У подсолнечника очень мощная корневая система, пишет Deccoria. Корни этих эффектных растений могут проникать в почву на глубину до 3 метров, что позволяет растению добывать воду и питательные вещества.

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Какие есть минусы выращивания подсолнечника на грядках?

Если выращивать подсолнечник слишком близко к овощам, то он начнёт конкурировать за воду и минералы из почвы. В период засухи это может привести к замедлению роста растений и, соответственно, к снижению урожая.

Проблемой может стать затенение. Когда высокие сорта достигают нескольких метров в высоту, они ограничивают доступ света к более низким растениям. Поэтому овощи, которым требуется полное солнечное освещение, начинают хуже расти.

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Где в саду лучше сажать подсолнухи?

Лучше всего сажать подсолнухи отдельно от других насаждений. Они прекрасно растут вдоль заборов или где-нибудь на краях участков. Им подходит солнечное место и плодородная почва с пространством над и под землей.

Садоводам рекомендуют при посадке соблюдать дистанцию между подсолнечниками и огородом. Таким образом можно предотвратить отбор ресурсов растениями друг у друга.

Подсолнухи следует сажать в отдельных местах / Фото Pexels
Подсолнухи стоит сажать в отдельных местах / Фото Pexels

Какие растения страдают от подсолнечников?

Наиболее уязвимыми к подсолнечникам являются виды растений с поверхностными корнями или высокой потребностью в воде. Поэтому следует избегать таких посадок рядом с ними:

  • Салат плохо переносит сухую почву;
  • Огурцы нуждаются в постоянно влажной почве;
  • Горох и фасоль конкурируют за питательные вещества;
  • Свекла и морковь развивают корни в одном пространстве;
  • Крестоцветные овощи нуждаются в питательных веществах.

Следует понимать, что подсолнечник сам по себе не токсичен, но конкурирует за воду, свет и питательные вещества. Сажать их следует именно по краям грядок, чтобы они не ограничивали рост полезных растений.