У подсолнечника очень мощная корневая система, пишет Deccoria. Корни этих эффектных растений могут проникать в почву на глубину до 3 метров, что позволяет растению добывать воду и питательные вещества.
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Какие есть минусы выращивания подсолнечника на грядках?
Если выращивать подсолнечник слишком близко к овощам, то он начнёт конкурировать за воду и минералы из почвы. В период засухи это может привести к замедлению роста растений и, соответственно, к снижению урожая.
Проблемой может стать затенение. Когда высокие сорта достигают нескольких метров в высоту, они ограничивают доступ света к более низким растениям. Поэтому овощи, которым требуется полное солнечное освещение, начинают хуже расти.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
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Где в саду лучше сажать подсолнухи?
Лучше всего сажать подсолнухи отдельно от других насаждений. Они прекрасно растут вдоль заборов или где-нибудь на краях участков. Им подходит солнечное место и плодородная почва с пространством над и под землей.
Садоводам рекомендуют при посадке соблюдать дистанцию между подсолнечниками и огородом. Таким образом можно предотвратить отбор ресурсов растениями друг у друга.
Подсолнухи стоит сажать в отдельных местах / Фото Pexels
Какие растения страдают от подсолнечников?
Наиболее уязвимыми к подсолнечникам являются виды растений с поверхностными корнями или высокой потребностью в воде. Поэтому следует избегать таких посадок рядом с ними:
- Салат плохо переносит сухую почву;
- Огурцы нуждаются в постоянно влажной почве;
- Горох и фасоль конкурируют за питательные вещества;
- Свекла и морковь развивают корни в одном пространстве;
- Крестоцветные овощи нуждаются в питательных веществах.
Следует понимать, что подсолнечник сам по себе не токсичен, но конкурирует за воду, свет и питательные вещества. Сажать их следует именно по краям грядок, чтобы они не ограничивали рост полезных растений.