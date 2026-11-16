Змішайте яєчну шкаралупу з оцтом: урожай наступного року подвоїться

Шкаралупа та оцет – це дві речі, що знайдуться на кожній кухні. Але далеко не усім приходить думка їх поєднати, попри те, що таким чином можна отримати неймовірно корисне добриво.

Яєчна шкаралупа містить неймовірно корисний для рослин кальцій – ось тільки вона дуже повільно розкладається у ґрунті, пише Povesteacasei. Але є простий спосіб прискорити вивільнення кальцію.

Навіщо змішувати оцет та яєчну шкаралупу?

У результаті хімічної реакції між подрібненою яєчною шкаралупою та оцтом утворюється розчин, що містить ацетат кальцію – і він дуже добре підходить для підживлення перцю та помідорів. Приготувати таке добриво неймовірно легко.

Знадобиться для цього шкаралупа принаймні від 10 яєць, а також оцет. Спершу шкаралупу потрібно дуже ретельно промити, висушити, а також подрібнити на порошок. Після цього її заливають оцтом: садівники радять для цього використовувати одну столову ложку порошку на склянку рідини.

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Коли компоненти поєднаються, почнеться хімічна реакція з виділенням вуглекислого газу, тож суміш почне пінитися. А ось коли піна осяде, розчин слід перемішати та залишити у скляній місткості на 14 днів. Перевірте, щоб місце зберігання було темним, а горлечко слід накрити кавовим фільтром чи марлею, аби забезпечити доступ повітря.

Зрештою ви отримаєте концентрат, який у чистому вигляді використовувати не можна, адже він дуже кислий. Перед цим потрібно буде розбавити його водою у пропорції 1:5.

Перед проведенням повноцінної обробки рослин краще перевірити розчин на одному листку. Після цього спостерігайте за рослиною кілька днів – так ви переконаєтеся, що підживлення не шкодить. Обприскувати слід ввечері, або ж у похмуру погоду. На листя не мають потрапляти прямі сонячні промені.

Окрім перців та помідорів, можна так підживлювати також томати, перець, огірки, кабачки, броколі та капусту.