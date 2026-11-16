Змішайте яєчну шкаралупу з оцтом: урожай наступного року подвоїться

Adv

Яєчна шкаралупа містить неймовірно корисний для рослин кальцій – ось тільки вона дуже повільно розкладається у ґрунті, пише Povesteacasei. Але є простий спосіб прискорити вивільнення кальцію.

Навіщо змішувати оцет та яєчну шкаралупу?

У результаті хімічної реакції між подрібненою яєчною шкаралупою та оцтом утворюється розчин, що містить ацетат кальцію – і він дуже добре підходить для підживлення перцю та помідорів. Приготувати таке добриво неймовірно легко.

Знадобиться для цього шкаралупа принаймні від 10 яєць, а також оцет. Спершу шкаралупу потрібно дуже ретельно промити, висушити, а також подрібнити на порошок. Після цього її заливають оцтом: садівники радять для цього використовувати одну столову ложку порошку на склянку рідини.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють добрива для городини. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Коли компоненти поєднаються, почнеться хімічна реакція з виділенням вуглекислого газу, тож суміш почне пінитися. А ось коли піна осяде, розчин слід перемішати та залишити у скляній місткості на 14 днів. Перевірте, щоб місце зберігання було темним, а горлечко слід накрити кавовим фільтром чи марлею, аби забезпечити доступ повітря.

Зрештою ви отримаєте концентрат, який у чистому вигляді використовувати не можна, адже він дуже кислий. Перед цим потрібно буде розбавити його водою у пропорції 1:5.

Перед проведенням повноцінної обробки рослин краще перевірити розчин на одному листку. Після цього спостерігайте за рослиною кілька днів – так ви переконаєтеся, що підживлення не шкодить. Обприскувати слід ввечері, або ж у похмуру погоду. На листя не мають потрапляти прямі сонячні промені.

Окрім перців та помідорів, можна так підживлювати також томати, перець, огірки, кабачки, броколі та капусту.