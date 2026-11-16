Смешайте яичную скорлупу с уксусом: урожай в следующем году удвоится

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Яичная скорлупа содержит невероятно полезный для растений кальций – вот только она очень медленно разлагается в почве, пишет Povesteacasei. Но есть простой способ ускорить высвобождение кальция.

Зачем смешивать уксус и яичную скорлупу?

В результате химической реакции между измельченной яичной скорлупой и уксусом образуется раствор, что содержит ацетат кальция – и он очень хорошо подходит для подкормки перца и помидоров. Приготовить такое удобрение невероятно легко.

Для этого понадобится скорлупа как минимум от 10 яиц, а также уксус. Сначала скорлупу нужно очень тщательно промыть, высушить, а также измельчить в порошок. После этого ее заливают уксусом: садоводы советуют использовать одну столовую ложку порошка на стакан жидкости.

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Когда компоненты соединятся, начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, поэтому смесь начнет пениться. А вот когда пена осядет, раствор следует перемешать и оставить в стеклянной емкости на 14 дней. Убедитесь, что место хранения находится в темноте, а горлышко следует накрыть кофейным фильтром или марлей, чтобы обеспечить доступ воздуха.

В итоге вы получите концентрат, который в чистом виде использовать нельзя, ведь он очень кислый. Перед этим его нужно будет разбавить водой в пропорции 1:5.

Перед проведением полноценной обработки растений лучше проверить раствор на одном листе. После этого наблюдайте за растением несколько дней – так вы убедитесь, что подкормка не наносит вреда. Опрыскивать следует вечером или в пасмурную погоду. На листья не должны попадать прямые солнечные лучи.

Помимо перцев и помидоров, так можно подкармливать также томаты, перец, огурцы, кабачки, брокколи и капусту.