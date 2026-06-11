Зробіть ці 2 речі з часником у червні: виросте неймовірно великим

Часник – це відносно нескладна у вирощуванні культура, але навіть він потребує певного догляду. Зокрема, у червні перед дачниками постає два найважливіші завдання.

Догляд за часником у червні дуже важливий для того, аби головки виросли великими, соковитими та якомога довше зберігалися після збору. І як цього досягнути, розповідає 24 Канал.

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Що потрібно зробити з часником в червні?

Вже на початку червня деякі городники починають помічати, що нижнє листя часнику починає жовтішати, а кінчики – підсихають. Чимало людей вважають, що це означає нестачу азоту, але це помилка, що може призвести до неприємних наслідків.

Орієнтуватися тут потрібно на кількість листя – якщо листочків 8 – 9, часник вже має потрібну зелену масу. А коли починається жовтіння нижнього листя, це нормально. Натомість внесення азотних добрив під часник у червні – це помилка, що призведе до того, що формування самої головки сповільниться, і вони виростуть пухкими, з товстою шийкою. Часто саме через червневе підживлення азотом урожай потім погано зберігається та гниє навіть до початку зими.

Та якщо підживлювати часник не потрібно, це не означає, що про решту догляду можна забути. У червні дуже важливо виконати лише два завдання – обрізати стрілки та розібратися з правильним поливом.

Стрілки потрібно обрізати через те, що з ними часник переходить у репродуктивну стадію розвитку і готується залишити після себе насіння. Вам це не потрібно: рослина тоді витрачає дуже багато сил саме на насіння, а не на ріст цибулини. Тож підземна головка тоді лишиться дрібною, іноді втрачаючи до половини усієї маси.

Відрізати стрілки потрібно тоді, коли вони закрутяться у перше кільце. Обов'язково обрізайте чи виламуйте стрілки не дуже низько, і не висмикуйте їх.

Також неймовірно важливим є полив – у червні, під час росту головки, поливати рослини потрібно дуже регулярно. Але за кілька тижнів до викопування увесь полив потрібно припинити, інакше часник почне гнити ще у землі.

Коли прибирати часник з городу?

Починати збирати урожай озимого часнику варто у липні – приблизно за 100 днів після появи перших сходів. Іноді, залежно від погоди, цей час може настати і на початку серпня. Викопувати часник варто вранці, або ж в прохолодний день. Якщо викопувати часник в спеку, зубчики можна випадково пересушити.

А ось яровий часник, тобто посаджений навесні, потрібно прибирати з середини серпня по вересень.

Зберігати часник можна у ящиках в прохолодному, сухому і темному місці – або ж у холодильнику, якщо зубчики вже почищені. Найдовше лежатиме почищений часник, якщо залити зубчики олією.

А ділянку після збору культури протягом року можна ще використати – там добре ростимуть кріп, петрушка, рукола, салат та селера. Через те, що культури швидко ростуть, до похолодання ви встигнете отримати ще один врожай.