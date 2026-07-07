Помідори достигнуть значно швидше: зробіть це на городі вже зараз

Здавалося б, жарке літо має сприяти достиганню помідорів, але нерідко трапляється навпаки – спека лише уповільнює його. Навіть якщо води й сонця достатньо, плоди залишаються зеленими біля плодоніжки та не набирають солодкості.

Непередбачуваність погоди влітку часто змушує городників прискорювати дозрівання томатів. Адже не лише спека, але й різка зміна температури може призвести до появи грибкових захворювань, а відтак – втрати врожаю, розповідає 24 Канал.

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Як прискорити достигання помідорів?

Найчастіше до втрати плодів призводить зараження помідорів фітофторозом. Небезпечна хвороба може знищити не тільки самі рослини, але й весь майбутній урожай за лічені тижні. Що особливо погано, хворі на фітофтору плоди на початкових етапах можуть взагалі не мати зовнішніх ознак ураження. Вже після збору вони вкриваються плямами, починають швидко гнити, а смак погіршується.

На щастя, городники знають, як прискорити достгання помідорів, аби зібрати плоди ще до того, як вони стануть особливо вразливими до грибкових захворювань. Методів є кілька – і можна використовувати один з них, або ж комбінувати їх.

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Видалення квітконосів

Якщо ви помітили, що томати викинули надто багато квітконосів, частину з них можна прибрати без особливої втрати урожаю. Дуже часто рослини витрачають надто багато сил на те, аби водночас утворювати бутони, цвісти та вирощувати плоди.

Зайві квітконоси можна прибрати: на деяких пагонах прищипніть верхівки. Особливо корисний цей метод наприкінці сезону – у вересні.

Пасинкування та обрізка листя

Протягом усього сезону дуже важливо проводити пасинкування. Постійне утворення листя сповільнює достигання плодів, і вони також можуть вирости дрібними. Тож бічні пагони потрібно безжально різати.



Помідори потрібно вчасно пасинкувати / Фото Pexels

Обприскування поживними розчинами

По-перше, в цей період потрібно відмовитися від азотних добрив, адже вони допомагають наростити саме масу листя, а не плоди. Натомість калійне підживлення буде дуже корисне для прискорення достигання.

Метод зубочистки

Цей незвичайний лайфхак дачники використовують вже давно – і для нього знадобиться лише кілька зубочисток. На стеблах на висоті 10 – 12 сантиметрів від поверхні потрібно зробити наскрізний надріз – провести через стебло зубочистку. Це допоможе обмежити надходження поживних речовин з землі та прискорить достигання.

Обмеження поливу

Цей метод корисний у серпні, але запам'ятати його можна вже зараз: полив потрібно скоротити, або ж і взагалі припинити. Тоді всі сили рослина витрачатиме не на ріст куща, а саме на достигання плодів. Ґрунт можна замульчувати, аби не утворилася кірка, а верхній шар ґрунту не пересох надто сильно.