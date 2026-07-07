Непредсказуемость погоды летом часто заставляет огородников ускорять созревание помидоров. Ведь не только жара, но и резкие перепады температуры могут привести к появлению грибковых заболеваний, а значит – к потере урожая, сообщает 24 Канал.

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Как ускорить созревание помидоров?

Чаще всего к потере плодов приводит заражение помидоров фитофторозом. Опасная болезнь может уничтожить не только сами растения, но и весь будущий урожай за считанные недели. Что особенно плохо, пораженные фитофторозом плоды на начальных этапах могут вообще не иметь внешних признаков поражения. Уже после сбора они покрываются пятнами, начинают быстро гнить, а вкус ухудшается.

К счастью, огородники знают, как ускорить созревание помидоров, чтобы собрать плоды еще до того, как они станут особенно уязвимыми к грибковым заболеваниям. Методов несколько – и можно использовать один из них или же комбинировать их.

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Удаление цветоносов

Если вы заметили, что на томатах образовалось слишком много цветоносов, часть из них можно удалить без особой потери урожая. Очень часто растения тратят слишком много сил на то, чтобы одновременно образовывать бутоны, цвести и выращивать плоды.

Лишние цветоносы можно удалить: на некоторых побегах прищипните верхушки. Особенно полезен этот метод в конце сезона – в сентябре.

Пасынкование и обрезка листьев

В течение всего сезона очень важно проводить пасынкование. Постоянное образование листьев замедляет созревание плодов, и они также могут остаться мелкими. Поэтому боковые побеги нужно безжалостно обрезать.



Помидоры нужно своевременно пасынковать / Фото Pexels

Опрыскивание питательными растворами

Во-первых, в этот период нужно отказаться от азотных удобрений, ведь они способствуют наращиванию именно массы листьев, а не плодов. Зато калийная подкормка будет очень полезна для ускорения созревания.

Метод с зубочистками

Этот необычный лайфхак дачники используют уже давно – и для него понадобится всего несколько зубочисток. На стеблях на высоте 10–12 сантиметров от поверхности нужно сделать сквозной надрез – провести через стебель зубочистку. Это поможет ограничить поступление питательных веществ из почвы и ускорит созревание.

Ограничение полива

Этот метод полезен в августе, но запомнить его можно уже сейчас: полив нужно сократить или вовсе прекратить. Тогда растение будет тратить все силы не на рост куста, а именно на созревание плодов. Почву можно замульчировать, чтобы не образовалась корка, а верхний слой почвы не пересох слишком сильно.