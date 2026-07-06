Чтобы морковь порадовала вас хорошим урожаем, нужно не только пропалывать ее от сорняков, но и вовремя поливать и подкармливать. С помощью нескольких простых советов урожай можно будет собирать ведрами, а сама морковь вырастет невероятно сладкой, пишет Gardening Know How.

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Что делать, чтобы морковь выросла сладкой?

Прежде всего нужно разобраться, как часто поливать морковь – ведь именно вода и ее количество влияют на то, сколько сахара морковь сможет накопить. В июльскую жару полив следует проводить раз в 5–7 дней. Но если на улице очень жарко и сухо, можно делать это чуть чаще.

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Полив должен проникнуть в почву на глубину 2–2,5 сантиметра. Впрочем, если воды будет слишком много, морковь начнет деформироваться и станет горькой. Но в августе полив нужно сократить. Достаточно будет проводить его раз в десятидневный период.

Важно! Опытные дачники уже давно знают один секрет: за несколько недель до сбора урожая морковь нужно вообще перестать поливать. Так она сможет накопить максимум сахара, не будет трескаться и останется очень хрустящей.

Но полив – это еще не все. Для хорошего роста и сладости моркови нужны также правильные удобрения. И в июле нужно полностью отказаться от азота: он нужен для наращивания ботвы, а вот с ростом корнеплода вообще не поможет. Кроме того, азотные удобрения приводят к разветвлению корней.



Морковь нужно вовремя подкармливать / Фото Pexels

Зато полезны будут фосфорные и калийные подкормки. Если вы не хотите использовать минеральные удобрения, идеально подойдут древесная зола, а также костная мука.

Но если вы заметите, что морковь начинает растрескиваться еще в земле или на ней появляются белые пятнышки, нужно провести подкормку кальциевой селитрой. Достаточно развести 1 столовую ложку средства в 10-литровом ведре воды и полить грядки.