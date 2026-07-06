Щоб морква потішила вас гарним урожаєм, потрібно не тільки просапувати її від бур'янів, але й вчасно поливати та підживлювати. З кількома простими порадами урожай можна буде збирати відрами, а сама морква виросте неймовірно солодкою, пише Gardening Know How.

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Що робити, щоб морква виросла солодка?

Передусім потрібно розібратися, як часто поливати моркву – адже саме вода та її кількість впливає на те, скільки цукрів морква зможе накопичити. У липневу спеку полив варто проводити раз на 5 – 7 днів. Але якщо на вулиці дуже жарко та сухо, можна робити це трохи частіше.

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Полив має наситити ґрунт на 2 – 2,5 сантиметра углиб. Втім, якщо води буде забагато, морква почне деформуватися та стане гіркою. Але у серпні полив потрібно скоротити. Достатньо буде проводити його раз на декаду.

Важливо! Досвідчені дачники вже давно знають про один трюк: за кілька тижнів до збору урожаю моркву потрібно взагалі припинити поливати. Так вона може накопичити максимум цукрів, не буде тріскатися та залишатиметься дуже хрусткою.

Але полив – це ще не все. Для гарного росту та солодкості моркві потрібні також правильні добрива. І у липні потрібно повністю відмовитися від азоту: він потрібний для нарощування бадилля, а ось з ростом коренеплоду взагалі не допоможе. Окрім того, азотні добрива призводять до розгалуження коренів.



Моркву потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels

Натомість корисними будуть фосфорні та калійні підживлення. Якщо ви не хочете використовувати мінеральні добрива, ідеально працюватимуть деревний попіл, а також кісткове борошно.

Та якщо ви помітите, що морква починає розтріскуватися ще у землі, або ж на ній з'являються білі цяточки, потрібно провести підживлення кальцієвою селітрою. Достатньо буде розвести 1 столову ложку засобу у 10-літровому відрі води та полити грядки.