Пустоцвіт на помідорах – це серйозна проблема для багатьох дачників. Але, на щастя, уникнути його можна досить просто, пише The Spruce.

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Що робити, щоб на помідорах не було пустоцвіту?

Під час розвитку зав'язі та цвітінням помідорам потрібно кілька поживних речовин – і здебільшого це калій та бор. Але іноді зав'язь не з'являється ще з кількох причин – наприклад, неправильний полив, надто інтенсивне пасинкування чи спека з різкими перепадами температури.

Але що робити для того, аби уникнути пустоцвітів – ситуації, коли цвітіння з'являється, а ось зав'язі майже немає? І перше, що можна зробити – це подбати про правильні підживлення, які у липні особливо важливі.

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Калій – це саме та речовина, що залучена у формуванні зав'язі та підтримці водного балансу. Він також підтримує стійкість рослин до несприятливої погоди. А ось бор корисний для гарного цвітіння, запилення та допомагає уникнути опадання квітів.



Добрива дуже важливі для помідорів / Фото Pexels

Для того, аби поповнити запаси бору у рослини, більшість дачників використовують борну кислоту, або ж комплексні добрива. Вносити їх потрібно відповідно до інструкцій виробника. З калійною підгодівлею чудово може впоратися сульфат калію. Для того, аби приготувати добриво, потрібні:

2 столові ложки добрива;

20 літрів води.

Розчиніть все та використовуйте розчин для поливу під корінь. Але перед цим обов'язково потрібно провести якісний полив, аби не спалити коріння рослини.

Часто проблеми виникають і через полив – для помідорів завжди потрібно використовувати винятково теплу воду, і поливати під корінь. Якщо краплі потраплятимуть на листя, у спекотні дні це може призвести до опіків рослини.