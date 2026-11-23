З часом отвори душової лійки забиваються вапняним нальотом, а струмінь води помітно слабшає. Простий засіб допоможе швидко розчинити мінеральні відкладення та повернути сильний напір.

Мінеральні відкладення поступово накопичуються навколо дрібних отворів і забивають їх, пише El Cronista. У жорсткій воді міститься багато кальцію та магнію, які після висихання крапель утворюють твердий білий наліт. Звичайне миття водою чи милом у такому випадку не допоможе.

Чим розчинити стійкий накип?

Для ефективного видалення відкладень підійде лимонна кислота або спеціальний засіб на її основі. Вона розчиняє мінеральний шар значно краще, ніж харчова сода. Основою білого нальоту є карбонат кальцію, який вступає в реакцію з кислотою, розм'якшується і легко змивається.

Перед початком чищення обов'язков

о перевірте рекомендації виробника сантехніки, оскільки деякі делікатні покриття можуть бути чутливими до кислотних речовин.

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Як правильно очистити лійку душу?

Щоб повернути насадці первинну чистоту, виконайте кілька послідовних кроків:

Приготуйте розчин. Візьміть засіб для видалення накипу на основі лимонної кислоти та розведіть його за інструкцією на упаковці. Зніміть лійку. Якщо конструкція дозволяє, акуратно викрутіть насадку зі шланга. Замочіть деталь. Покладіть лійку в посудину з розчином так, щоб ділянки з нальотом були повністю занурені в рідину. Залиште діяти. Потримайте деталь у розчині стільки часу, скільки рекомендує виробник засобу. Очистьте отвори. Обережно протріть поверхню м'якою зубною щіткою або ганчіркою. Промийте чистою водою. Ретельно змийте залишки розчину, встановіть лійку назад і перевірте напір.



Лимонна кислота очистить душову лійку / Фото Pexels

Як зберегти чистоту душової кабіни?

Якщо у ванній кімнаті жорстка вода, від нальоту страждає не лише сантехніка, а й скляні перегородки. Позбутися білих плям допоможе звичайний ополіскувач для посудомийної машини, кілька крапель якого розчиняють у теплій воді. Засіб запобігає осіданню крапель і повертає поверхням прозорість та блиск.