Забудьте про наліт на душовій кабіні: що додати у воду, щоб позбутися накипу

Вапняний наліт усуне ополіскувач для посудомийної машини / Фото з сайту versiegelung24.com
На душових кабінах часто з’являється наліт, проте його можна видалити за допомогою ополіскувача для посудомийних машин. Перевага засобу полягає в тому, що він залишає блискучу й чисту поверхню, наче після використання дорогих спреїв.
Ополіскувач допомагає розм’якшити бруд у різних щілинах, пише Deccoria. До того ж він зменшує утворення смуг і вапняного нальоту. Засіб є особливо помічним у випадках, коли вода швидко висихає на поверхні душу, а також запобігає утворенню крапель води.
Як правильно мити душову кабіну?
Господині використовують ополіскувач навіть для очищення скла та гладких поверхонь. Для миття душових кабінок застосування корисне ще й тим, що засіб зменшує адгезію крапель води. Це особливо важливо, коли вода жорстка й багата на кальцій та магній.
Після застосування ополіскувача зовнішній вигляд душової кабіни одразу стане набагато кращим. Вона нарешті стане прозорою і навіть набуде певного блиску.
Потрібно лише додати кілька крапель ополіскувача для посудомийної машини у теплу воду. Додатково можна додати навіть пом’якшувач для білизни. Далі слід нанести розчин на душову кабіну й протерти губкою.
Ополіскувач для посудомийної машини залишить приємний аромат на душовій кабіні, а це вже набагато краща альтернатива, ніж використання оцту.
Для дотримання чистоти після кожного приймання душу варто використовувати гумовий скребок, щоб видалити зайву воду. А ще важливим є провітрювання ванної кімнати та регулярне очищення скляних поверхонь.
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