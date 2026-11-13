Забудьте про наліт на душовій кабіні: що додати у воду, щоб позбутися накипу

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Ополіскувач допомагає розм’якшити бруд у різних щілинах, пише Deccoria. До того ж він зменшує утворення смуг і вапняного нальоту. Засіб є особливо помічним у випадках, коли вода швидко висихає на поверхні душу, а також запобігає утворенню крапель води.

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Як правильно мити душову кабіну?

Господині використовують ополіскувач навіть для очищення скла та гладких поверхонь. Для миття душових кабінок застосування корисне ще й тим, що засіб зменшує адгезію крапель води. Це особливо важливо, коли вода жорстка й багата на кальцій та магній.

Після застосування ополіскувача зовнішній вигляд душової кабіни одразу стане набагато кращим. Вона нарешті стане прозорою і навіть набуде певного блиску.

Скло душової кабіни вдасться легко відчистити / Фото Pexels

Потрібно лише додати кілька крапель ополіскувача для посудомийної машини у теплу воду. Додатково можна додати навіть пом’якшувач для білизни. Далі слід нанести розчин на душову кабіну й протерти губкою.

Ополіскувач для посудомийної машини залишить приємний аромат на душовій кабіні, а це вже набагато краща альтернатива, ніж використання оцту.

Для дотримання чистоти після кожного приймання душу варто використовувати гумовий скребок, щоб видалити зайву воду. А ще важливим є провітрювання ванної кімнати та регулярне очищення скляних поверхонь.