Забудьте о налете на душевой кабине: что добавить в воду, чтобы избавиться от накипи

Известковый налет удалит ополаскиватель для посудомоечной машины / Фото с сайта versiegelung24.com
На душевых кабинах часто появляется налет, однако его можно удалить с помощью ополаскивателя для посудомоечных машин. Преимущество этого средства заключается в том, что оно оставляет блестящую и чистую поверхность, как после использования дорогих спреев.
Ополаскиватель помогает размягчить грязь в различных щелях, пишет Deccoria. Кроме того, он уменьшает образование полос и известкового налета. Средство особенно эффективно в случаях, когда вода быстро высыхает на поверхности душа, а также предотвращает образование капель воды.
Как правильно мыть душевую кабину?
Хозяйки используют ополаскиватель даже для очистки стекла и гладких поверхностей. Для мытья душевых кабин его применение полезно еще и тем, что средство уменьшает прилипание капель воды. Это особенно важно, когда вода жесткая и богата кальцием и магнием.
После применения ополаскивателя внешний вид душевой кабины сразу станет намного лучше. Она наконец станет прозрачной и даже приобретет определенный блеск.
Нужно лишь добавить несколько капель ополаскивателя для посудомоечной машины в теплую воду. Дополнительно можно добавить даже кондиционер для белья. Затем следует нанести раствор на душевую кабину и протереть губкой.
Ополаскиватель для посудомоечной машины оставит приятный аромат на душевой кабине, а это уже гораздо лучшая альтернатива, чем использование уксуса.
Для поддержания чистоты после каждого принятия душа стоит использовать резиновый скребок, чтобы удалить лишнюю воду. А еще важно проветривать ванную комнату и регулярно очищать стеклянные поверхности.
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