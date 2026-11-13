Забудьте о налете на душевой кабине: что добавить в воду, чтобы избавиться от накипи

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Ополаскиватель помогает размягчить грязь в различных щелях, пишет Deccoria. Кроме того, он уменьшает образование полос и известкового налета. Средство особенно эффективно в случаях, когда вода быстро высыхает на поверхности душа, а также предотвращает образование капель воды.

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Как правильно мыть душевую кабину?

Хозяйки используют ополаскиватель даже для очистки стекла и гладких поверхностей. Для мытья душевых кабин его применение полезно еще и тем, что средство уменьшает прилипание капель воды. Это особенно важно, когда вода жесткая и богата кальцием и магнием.

После применения ополаскивателя внешний вид душевой кабины сразу станет намного лучше. Она наконец станет прозрачной и даже приобретет определенный блеск.

Стекло душевой кабины удастся легко очистить / Фото Pexels

Нужно лишь добавить несколько капель ополаскивателя для посудомоечной машины в теплую воду. Дополнительно можно добавить даже кондиционер для белья. Затем следует нанести раствор на душевую кабину и протереть губкой.

Ополаскиватель для посудомоечной машины оставит приятный аромат на душевой кабине, а это уже гораздо лучшая альтернатива, чем использование уксуса.

Для поддержания чистоты после каждого принятия душа стоит использовать резиновый скребок, чтобы удалить лишнюю воду. А еще важно проветривать ванную комнату и регулярно очищать стеклянные поверхности.