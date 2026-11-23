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Минеральные отложения постепенно скапливаются вокруг мелких отверстий и забивают их, пишет El Cronista. В жесткой воде содержится много кальция и магния, которые после высыхания капель образуют твердый белый налет. Обычная мойка водой или мылом в таком случае не поможет.

Чем растворить стойкую накипь?

Для эффективного удаления отложений подойдет лимонная кислота или специальное средство на ее основе. Она растворяет минеральный слой значительно лучше, чем пищевая сода. Основой белого налета является карбонат кальция, который вступает в реакцию с кислотой, размягчается и легко смывается.

Перед началом чистки обязательно

о проверьте рекомендации производителя сантехники, поскольку некоторые деликатные покрытия могут быть чувствительны к кислотным веществам.

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Как правильно очистить душевую лейку?

Чтобы вернуть насадке первоначальную чистоту, выполните несколько последовательных шагов:

Приготовьте раствор. Возьмите средство для удаления накипи на основе лимонной кислоты и разведите его в соответствии с инструкцией на упаковке. Снимите лейку. Если конструкция позволяет, аккуратно открутите насадку от шланга. Замочите деталь. Поместите лейку в емкость с раствором так, чтобы участки с налетом были полностью погружены в жидкость. Оставьте действовать. Подержите деталь в растворе столько времени, сколько рекомендует производитель средства. Очистите отверстия. Осторожно протрите поверхность мягкой зубной щеткой или тряпкой. Промойте чистой водой. Тщательно смойте остатки раствора, установите лейку на место и проверьте напор.

Лимонная кислота очистит душевую лейку / Фото Pexels

Как сохранить чистоту душевой кабины?

Если в ванной комнате жесткая вода, от налета страдает не только сантехника, но и стеклянные перегородки. Избавиться от белых пятен поможет обычный ополаскиватель для посудомоечной машины, несколько капель которого растворяют в теплой воде. Средство предотвращает оседание капель и возвращает поверхностям прозрачность и блеск.