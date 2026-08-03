Наймодніші головні убори літа 2026: що носять стильні жінки

Головний убір давно перестав бути лише захистом від сонця. Сьогодні це вже повноцінний елемент образу, який здатен зробити образ стильним, сучасним та довершеним.

Модниці роблять цього сезону ставку на практичність, натуральні й універсальні моделі, які легко поєднуються з сукнями, джинсами чи купальниками, пише Elle.

Придбати будь-які головні убори на літню пору можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й сукні, лляні сорочки чи відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Серед цьогорічних трендів можна знайти позачасову класику та сміливі новинки, які підкорили модниць у всьому світі. Є три головні убори, які вважаються зараз найактуальнішими. Зверніть на них увагу, якщо хочете мати стильний вигляд у спеку.

Які головні убори в тренді цього року?

Шапки-кроше

Цей головний убір не захищає від сонця, але робить літній образ цікавішим. Шапка-кроше допомагає додати аутфіту богемного вайбу та чудово підходить до розслаблених речей з легких і натуральних тканин.

Хустки

Влітку в центрі уваги ковбойські моделі хусток в різних кольорах: чорному, червоному, синьому, зеленому чи фіолетовому. Хустка вдало поєднується з розслабленими образами та джинсами із широкими штанинами, а також з речима, які підходять для відпочинку на природі.

Крім того, модними є хустки з білого мережива чи напівпрозорих тканин. Їх можна легко стилізувати з літніми сукнями чи поєднувати з купальниками.

Солом’яні капелюхи

Влітку в моді солом’яні капелюхи у двох різних варіантах. У першому випадку дівчата обирають для себе мінімалістичні капелюхи з глибокою посадкою. Другий варіант капелюхів – із розслабленим та курортним вайбом. Вони широкі й об’ємні, тому ідеально підходять для відпочинку біля водойми, оскільки найкраще стилізуються із купальниками та парео.

Головний убір здатен покращити образ й зробити його цікавішим. А правильно підібраний капелюх, кепка чи панама захистять від сонця в найспекотніші літні дні.