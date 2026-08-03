Модниці роблять цього сезону ставку на практичність, натуральні й універсальні моделі, які легко поєднуються з сукнями, джинсами чи купальниками, пише Elle.

Придбати будь-які головні убори на літню пору можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й сукні, лляні сорочки чи відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Серед цьогорічних трендів можна знайти позачасову класику та сміливі новинки, які підкорили модниць у всьому світі. Є три головні убори, які вважаються зараз найактуальнішими. Зверніть на них увагу, якщо хочете мати стильний вигляд у спеку.

Які головні убори в тренді цього року?

Шапки-кроше

Цей головний убір не захищає від сонця, але робить літній образ цікавішим. Шапка-кроше допомагає додати аутфіту богемного вайбу та чудово підходить до розслаблених речей з легких і натуральних тканин.

Хустки

Влітку в центрі уваги ковбойські моделі хусток в різних кольорах: чорному, червоному, синьому, зеленому чи фіолетовому. Хустка вдало поєднується з розслабленими образами та джинсами із широкими штанинами, а також з речима, які підходять для відпочинку на природі.

Крім того, модними є хустки з білого мережива чи напівпрозорих тканин. Їх можна легко стилізувати з літніми сукнями чи поєднувати з купальниками.

Солом’яні капелюхи

Влітку в моді солом’яні капелюхи у двох різних варіантах. У першому випадку дівчата обирають для себе мінімалістичні капелюхи з глибокою посадкою. Другий варіант капелюхів – із розслабленим та курортним вайбом. Вони широкі й об’ємні, тому ідеально підходять для відпочинку біля водойми, оскільки найкраще стилізуються із купальниками та парео.

Головний убір здатен покращити образ й зробити його цікавішим. А правильно підібраний капелюх, кепка чи панама захистять від сонця в найспекотніші літні дні.