В этом сезоне модницы делают ставку на практичность, натуральные и универсальные модели, которые легко сочетаются с платьями, джинсами или купальниками, пишет Elle.

Придбати будь-які головні убори на літню пору можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й сукні, лляні сорочки чи відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Среди трендов этого года можно найти вневременную классику и смелые новинки, покорившие модниц по всему миру. Есть три головных убора, которые сейчас считаются самыми актуальными. Обратите на них внимание, если хотите выглядеть стильно в жару.

Какие головные уборы в тренде в этом году?

Шапки-кроше

Этот головной убор не защищает от солнца, но делает летний образ интереснее. Шапка-кроше помогает придать аутфиту богемный настрой и прекрасно подходит к непринужденной одежде из легких и натуральных тканей.

Платки

Летом в центре внимания ковбойские модели платков в разных цветах: черном, красном, синем, зеленом или фиолетовом. Платок удачно сочетается с непринужденными образами и джинсами с широкими брючинами, а также с вещами, подходящими для отдыха на природе.

Кроме того, в моде платки из белого кружева или полупрозрачных тканей. Их можно легко стилизовать с летними платьями или сочетать с купальниками.

Плетеные шляпы

Летом в моде соломенные шляпы в двух разных вариантах. В первом случае девушки выбирают для себя минималистичные шляпы с глубокой посадкой. Второй вариант шляп – с непринужденным и курортным настроением. Они широкие и объемные, поэтому идеально подходят для отдыха у водоема, так как лучше всего сочетаются с купальниками и парео.

Головной убор способен улучшить образ и сделать его интереснее. А правильно подобранная шляпа, кепка или панама защитят от солнца в самые жаркие летние дни.