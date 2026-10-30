Календар рибалки на листопад: у ці останні дні осені буде найкращий улов

У листопаді риболовля стає складнішою через похолодання води і зміну поведінки риби. Більшість видів переміщується на глибші ділянки водойм, тому під час планування риболовлі варто враховувати не лише погодні умови, але й особливості сезонного кльову.

Додатковим орієнтиром для рибалок може стати місячний календар, пише Fish Master. Він допоможе визначити періоди, які вважаються сприятливими для риболовлі.

Місячний календар рибалки на листопад 2026 року

Фази Місяця у листопаді 2026 року

Повня – 24 – 25 листопада;

Спадний Місяць – 1 – 8 листопада, 26 – 30 листопада;

Молодик – 9 – 10 листопада;

Зростаючий Місяць – 11 – 23 листопада.

Вважається, що фази Місяця можуть впливати на активність риби, проте місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир. На результат риболовлі також впливають атмосферний тиск, температура води, вітер, опади й особливості водойми.

Коли у листопаді очікується найкращий кльов?

Найкращим періодом для риболовлі у листопаді можна вважати період з 12 по 23 листопада. У цей час варто звернути увагу на ловлю щуки, судака та окуня, які продовжують активно шукати здобич перед зимою.

Орієнтовний прогноз кльову за періодами:

1 – 3 листопада – середнє клювання. Шукайте щуку та окуня біля брівок і корчів.

4 – 8 листопада – середнє або слабке клювання. Обловлюйте нижні частини звалу невеликими силіконовими приманками.

9 – 11 листопада – нестабільне клювання. Використовуйте повільне проведення та невеликі приманки.

12 – 17 листопада – від середнього до хорошого. Перевіряйте руслові брівки, глибокі ділянки і виходи з ям.

18 – 23 листопада – хороше клювання за стабільної погоди. Зверніть увагу на щуку, судака й ляща на глибині.

24 – 26 листопада – мінливе клювання. Шукайте судака під час ранкових і вечірніх виходів.

27 – 30 листопада – середнє клювання. Шукайте рибу поблизу зимувальних ділянок.

Ближче до Молодика і Повні активність риби може змінюватися. Тому перед виїздом варто перевіряти прогноз погоди й звертати увагу на різкі коливання атмосферного тиску.

Слід звернути увагу, що з похолоданням води змінюються місця перебування й харчові звички різних видів риб. У листопаді основну увагу рибалкам варто приділити хижаку, хоча мирна риба теж залишається активною за сприятливих умов.

У листопаді найкращим орієнтиром для рибалок залишається стабільна погода та правильно обране місце. Особливу увагу варто приділити періоду з 12 по 23 листопада, коли за місячним календарем очікуються перспективні умови для кльову.