Рыбацкий календарь на ноябрь: в эти последние дни осени ожидается лучший улов

Adv

Дополнительным ориентиром для рыболовов может стать лунный календарь, пишет Fish Master. Он поможет определить периоды, считающиеся благоприятными для рыбалки.

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026 года

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Полнолуние – 24–25 ноября;

Убывающая Луна – 1–8 ноября, 26–30 ноября;

Новолуние – 9–10 ноября;

Растущая Луна – 11–23 ноября.

Считается, что фазы Луны могут влиять на активность рыбы, однако лунный календарь можно использовать лишь в качестве дополнительного ориентира. На результат рыбалки также влияют атмосферное давление, температура воды, ветер, осадки и особенности водоема.

Когда в ноябре ожидается лучший клев?

Лучшим периодом для рыбалки в ноябре можно считать период с 12 по 23 ноября. В это время стоит обратить внимание на ловлю щуки, судака и окуня, которые продолжают активно искать добычу перед зимой.

Ориентировочный прогноз клева по периодам:

1–3 ноября – средний клев. Ищите щуку и окуня у бровок и коряг.

4–8 ноября – средний или слабый клев. Облавливайте нижние части откосов небольшими силиконовыми приманками.

9–11 ноября – нестабильный клев. Используйте медленную проводку и небольшие приманки.

12–17 ноября – от среднего до хорошего клева. Проверяйте русловые бровки, глубокие участки и выходы из ям.

18–23 ноября – хороший клев при стабильной погоде. Обратите внимание на щуку, судака и леща на глубине.

24 – 26 ноября – переменчивый клев. Ищите судака во время утренних и вечерних выходов.

27–30 ноября – средний клев. Ищите рыбу вблизи зимовок.

Ближе к новолунию и полнолунию активность рыбы может меняться. Поэтому перед выездом стоит проверять прогноз погоды и обращать внимание на резкие колебания атмосферного давления.

Следует обратить внимание, что с похолоданием воды меняются места обитания и пищевые привычки различных видов рыб. В ноябре основное внимание рыболовам стоит уделить хищникам, хотя мирная рыба тоже остается активной при благоприятных условиях.

В ноябре лучшим ориентиром для рыболовов остается стабильная погода и правильно выбранное место. Особое внимание стоит уделить периоду с 12 по 23 ноября, когда по лунному календарю ожидаются перспективные условия для клева.