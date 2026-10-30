Календар рибалки на листопад: у ці останні дні осені буде найкращий улов

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Додатковим орієнтиром для рибалок може стати місячний календар, пише Fish Master. Він допоможе визначити періоди, які вважаються сприятливими для риболовлі.

Місячний календар рибалки на листопад 2026 року

Фази Місяця у листопаді 2026 року

Повня – 24 – 25 листопада;

Спадний Місяць – 1 – 8 листопада, 26 – 30 листопада;

Молодик – 9 – 10 листопада;

Зростаючий Місяць – 11 – 23 листопада.

Вважається, що фази Місяця можуть впливати на активність риби, проте місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир. На результат риболовлі також впливають атмосферний тиск, температура води, вітер, опади й особливості водойми.

Коли у листопаді очікується найкращий кльов?

Найкращим періодом для риболовлі у листопаді можна вважати період з 12 по 23 листопада. У цей час варто звернути увагу на ловлю щуки, судака та окуня, які продовжують активно шукати здобич перед зимою.

Орієнтовний прогноз кльову за періодами:

1 – 3 листопада – середнє клювання. Шукайте щуку та окуня біля брівок і корчів.

4 – 8 листопада – середнє або слабке клювання. Обловлюйте нижні частини звалу невеликими силіконовими приманками.

9 – 11 листопада – нестабільне клювання. Використовуйте повільне проведення та невеликі приманки.

12 – 17 листопада – від середнього до хорошого. Перевіряйте руслові брівки, глибокі ділянки і виходи з ям.

18 – 23 листопада – хороше клювання за стабільної погоди. Зверніть увагу на щуку, судака й ляща на глибині.

24 – 26 листопада – мінливе клювання. Шукайте судака під час ранкових і вечірніх виходів.

27 – 30 листопада – середнє клювання. Шукайте рибу поблизу зимувальних ділянок.

Ближче до Молодика і Повні активність риби може змінюватися. Тому перед виїздом варто перевіряти прогноз погоди й звертати увагу на різкі коливання атмосферного тиску.

Слід звернути увагу, що з похолоданням води змінюються місця перебування й харчові звички різних видів риб. У листопаді основну увагу рибалкам варто приділити хижаку, хоча мирна риба теж залишається активною за сприятливих умов.

У листопаді найкращим орієнтиром для рибалок залишається стабільна погода та правильно обране місце. Особливу увагу варто приділити періоду з 12 по 23 листопада, коли за місячним календарем очікуються перспективні умови для кльову.